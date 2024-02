Während Trump die Vorwahlen dominiert, spitzen sich seine Rechtsstreitigkeiten zu

Donald Trump bereitet sich auf einen steinigen Wahlkampf im Februar und März vor. Obwohl der ehemalige Präsident unter den Republikanern klar führt, ist er mit mehreren Rechtsstreitigkeiten konfrontiert, die das Rennen ums Weiße Haus beeinflussen könnten.

Als einzige Konkurrentin im republikanischen Lager ist die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley noch im Rennen. Gegen sie hat er bereits in Iowa und New Hampshire mit zweistelligen Vorsprüngen gewonnen.

In ihrem Heimatstaat South Carolina findet am 24. Februar die Vorwahl statt, die als wegweisend gilt. Doch bevor Haley und Trump am 4. März, dem Super Tuesday, mit einer Vielzahl von Vorwahlen gegeneinander antreten, wird der Oberste Gerichtshof darüber verhandeln, ob der Ex-Präsident überhaupt zu den Wahlen antreten darf.

„Ich kann es nicht oft genug betonen. Es wird ein spannendes Jahr“, sagte Keith Johnson, ein Strafverteidiger in Georgia. „Dies wird eines der historischsten Jahre sein, wenn wir die Schnittstellen von Recht und Politik auf höchster Ebene betrachten.“

Am 8. Februar wird der US-Supreme Court darüber verhandeln, ob Trump auf dem Wahlzettel von Colorado erscheinen darf.

Der Oberste Gerichtshof von Colorado und die Wahlleiterin in Maine haben entschieden, Trump wegen angeblicher Teilnahme an einem„ Aufstand gegen die Vereinigten Staaten“ am 6. Januar 2021 von den Vorwahlen auszuschließen und beriefen sich dabei auf Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes. Dieser verbietet es ehemaligen Amtsträgern, ein Amt auszuüben, nachdem sie an einer Revolte teilgenommen haben.

Die Trump-Anwälte argumentieren hingegen, dass er nicht die Art von „officer of the United States“ (Beamter der Vereinigten Staaten) ist, auf die sich der Zusatz aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg bezieht. Das ist nur eines von mehreren Argumenten, die der Oberste Gerichtshof anwenden kann, um Trump zu den Wahlen zuzulassen.

Kaum Präzedenzfälle

Der US Supreme Court hat bisher zum Abschnitt 3 noch kein Urteil gefällt. Es gibt daher kaum Präzedenzfälle, auf die er sich berufen kann. Angesichts der zahlreichen rechtlichen Fragen, die der Fall aufwirft, und des damit verbundenen Aufwands für die Richter ist es unwahrscheinlich, dass das Gericht leichtfertig Trump von den Wahlen 2024 ausschließen wird.

„Es gibt viele, viele Argumente, die der Oberste Gerichtshof anwenden könnte, um diese Entscheidung zu kippen“, sagte John Malcolm, Vizepräsident des Institute for Constitutional Government der Heritage Foundation.

Aus seiner Sicht seien „die korrektesten und besten Argumente“, dass der Präsident „Beamte der Vereinigten Staaten“ ernennt, aber selbst nicht als solcher zählt, und Gerichte Abschnitt 3 nicht ohne eine vorherige Entscheidung des Kongresses durchsetzen dürfen.

Zudem könne sich die Definition des Begriffs „Aufstand“ als komplex erweisen, wie aus einer längeren Stellungnahme der Colorado-Richterin Sarah Wallace hervorgeht, so Malcolm weiter.

Der Vorwurf des Aufstandes sei fragwürdig, da der Sonderermittler Jack Smith in seinem Verfahren gegen Trump ihm unter anderem Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten vorwirft, aber nicht Bezug auf das Aufstandsverbot nimmt.

Malcolm und Strafverteidiger Johnson glauben, es sei sehr unwahrscheinlich, dass der Oberste Gerichtshof Trumps Ausschluss in Colorado aufrechterhalten wird.

Der US Supreme Court steht aktuell selbst unter Druck, nachdem er die Grundsatzentscheidung zur Abtreibung vor einem Jahr gekippt hat (Rechtssache Roe v. Wade). Die Beliebtheit des Gerichts ist gesunken, der Ruf nach Reformen wird lauter.

„Die Überlegung des Gerichts könnte sein, dass das Letzte, was wir als Land brauchen, eine weitere Wahl ist, die delegitimiert wird“, so Johnson.

Das Gericht könnte entscheiden, dass sich zuerst der Kongress einschalten müsse, bevor die Gerichte tätig werden können. Wenn dies der Fall sei, könnte die stark polarisierte, oft festgefahrene Legislative die Sachlage schwerlich vor November lösen.

Immunität des Präsidenten

Erschwerend komme hinzu, dass andere rechtliche Fragen, die Trumps Fälle aufwerfen, noch relativ unerprobt sind. Neben Abschnitt 3 werden wahrscheinlich auch das Rechtsverständnis zum Exekutivprivileg und der Immunität des Präsidenten Thema werden.

Trump hat das Berufungsgericht in Washington aufgefordert, sein Argument zu prüfen, das Verfahren des Sonderermittlers Smith müsse eingestellt werden, weil er als Präsident politische Immunität genoss.

Beobachter sagten jedoch nach der mündlichen Verhandlung am 9. Januar, dass es unwahrscheinlich sei, dass Trump vor dem dreiköpfigen Richtergremium Erfolg haben wird.

„Ich wäre entsetzt, wenn es nicht auf 3:0 hinausläuft“, so der ehemalige Staatsanwalt Neama Rahmani. Die Haltung des Trump-Anwalts sei „unvernünftig“. Die Argumentation würde darauf hinauslaufen, dass „alles, was ein früherer oder amtierender Präsident getan hat, unter den Immunitätsschutz“ falle.

Trump Anwalt D. John Sauer hingegen hat auf die Amtsenthebungsklausel der Verfassung verwiesen, die den Kongress verpflichtet, über einen Präsidenten zu richten, bevor das ein Gericht tut.

Richterin Florence Pan konfrontierte den Anwalt daraufhin mit einer Reihe von Hypothesen, die die Frage aufwarfen, ob die Immunität auch dann gelten würde, wenn ein Präsident ein Sonderkommando mit der Ermordung eines politischen Rivalen beauftrage.

Die Verfassungsanwältin Gayle Trotter bezeichnete solche Hypothesen als „Extrembeispiele“. Diese seien für die Analyse des Falles irrelevant und spielten wahrscheinlich auch bei der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs keine Rolle.

Es ist fast einen Monat her, dass die mündliche Verhandlung vor dem Berufungsgericht stattfand. Für die Veröffentlichung einer Erklärung gibt es keine Frist. „Ich rechne damit, dass wir bald etwas hören werden“, sagte Rahmani. Falls Trump verliert, wird er wahrscheinlich beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung einlegen.

Damit wäre das der zweite große Fall, mit dem sich der Supreme Court befassen muss, der sich speziell mit Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 auseinandersetzt. In der Zwischenzeit wird das Gericht die Urteile gegen Angeklagte vom 6. Januar überprüfen, die nach demselben Gesetz wie Trump angeklagt wurden.

Anwälte haben gegenüber Epoch Times geäußert, dass die Beschuldigten wahrscheinlich Erfolg haben werden. Ein Anwalt merkte sogar an, dass ein Sieg für nur einen der Angeklagten „Jack Smiths Fall gegen Präsident Trump endgültig zu Fall bringen wird“.

Es ist unklar, wie der Oberste Gerichtshof in diesen oder anderen Fällen entscheidet, die sich aus Trumps laufenden Verfahren ergeben. Die Möglichkeiten sind angesichts der Anzahl der damit verbundenen Rechtsfragen und der den Richtern zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten weitreichend.

Privileg der Exekutive

Die Immunität des Präsidenten und das Exekutivprivileg wurden in der Richard-Nixon-Ära diskutiert. Bisher gibt es dazu jedoch keine gerichtlichen Präzedenzfälle.

Das Exekutivprivileg besagt im Allgemeinen, dass Präsidenten in der Lage sein sollten, ihre Kommunikation vor Anfragen vom Kongress und andere Institutionen geheim zu halten, da sie sonst in Krisenzeiten zu zögerlich mit ihren Beratern sprechen würden.

Zwei ehemalige Berater des Weißen Hauses unter Trump, Steve Bannon und Peter Navarro, wurden zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie Vorladungen eines Ausschusses des Repräsentantenhauses nicht nachgekommen waren. Beide hatten sich auf das Exekutivprivileg berufen.

Das Gericht in Washington, D.C. hat bisher nicht bekannt gegeben, ob es die Berufung von Navarro annehmen wird. Und obwohl es die Berufung von Bannon im November angenommen hat, steht eine Entscheidung noch aus.

Navarro hat seinen Fall als beispiellos bezeichnet und sich an den Obersten Gerichtshof gewandt, von dem mehrere Anwälte erwarten, dass er sich zu diesem relativ unklaren Rechtsgebiet äußern wird. Verfassungsanwältin Trotter spekuliert, dass Trumps direkte Ansprüche auf das Exekutivprivileg am ehesten den Obersten Gerichtshof erreichen werden.

Neben der Frage, ob sich Trump auf das Exekutivprivileg berufen kann, könnten sich die Richter auch mit der Frage befassen, ob amtierende Präsidenten früheren Präsidenten das Privileg absprechen könnten.

Wenn Trump mit seiner Immunitätsklage erfolgreich ist, wird das wahrscheinlich das Ende seiner Prozesse in Washington und in Georgia bedeuten. Es könnte auch künftige Rechtsstreitigkeiten über den Haufen werfen.

Das würde bedeuten, dass er sich mehr seinem Wahlkampf widmen könnte.

Jonglieren mit Prioritäten – politisch und rechtlich

Sollten sich die Verfahren allerdings weiter hinziehen, wird das Trump einen normalen Wahlkampf erschweren. Allerdings könnten ihm die Richter entgegenkommen, da er mitten im Wahlkampf ist.

Andererseits könnte Trump von einer Verlängerung der Verfahren profitieren. Sollte er gewählt werden und sein Amt antreten, bevor Urteile gesprochen wurden, könnte er sich selbst begnadigen oder die Strafverfolgung durch das Justizministerium einstellen.

„Trumps Image hat sich schon vor den Anklagen in allen Bereichen verbessert“, sagte Rich Baris, Direktor vom Meinungsforschungsunternehmen Big Data Poll.

„Umfragen zeigen eindeutig, dass die meisten Wähler glauben, dass die Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten politisch motiviert sind.“ Die Klagen gegen Trump würden auch seine Popularität bei nicht-weißen Männern steigern.

„[Präsident Trumps juristische] Aussichten […] werden stark davon beeinflusst werden, ob er dies zu einer politischen Sache machen kann“, sagte Anwalt Johnson. Insbesondere die Auswahl der Geschworenen könnte für die Staatsanwälte aufgrund Trumps hohen Bekanntheitsgrades problematisch sein.

„Das größte Problem“ für Staatsanwälte sei, ob sie eine Person in einer Jury, die womöglich konservativ ist und vielleicht sogar einmal oder zweimal für Trump gestimmt hat, dazu bringen kann, ihn für diese Straftaten zu verurteilen“, so Johnson. Auch wenn ein Geschworener kein Trump-Wähler ist, könnte er die Strafverfolgung als „Verschwendung von Ressourcen“ ansehen.

Obwohl Fragen wegen einer möglichen Verzögerung im Fall der vertraulichen Regierungsdokumente, die in seinem Ansehen in Florida gefunden wurden, aufgetaucht sind, lehnte Richterin Aileen Cannon im November einen Aufschub ab. Die Verhandlung ist aktuell für den 20. Mai angesetzt und könnte laut Johnson für Trump „sehr problematisch“ werden.

„Entweder sind die Dokumente geheim oder nicht. Entweder hatte er die Befugnis, sie zu entfernen und sie in seine Privatresidenz mitzunehmen, oder nicht“, sagte er.

„Und entweder war er darüber informiert, dass sie so schnell wie möglich zurückgegeben werden müssen, oder nicht. Ich glaube, dass es Zeugenaussagen geben wird, die belegen, dass er diese Korrespondenz nicht nur ignoriert hat, sondern aktiv versucht hat, die Dokumente zu verstecken“. Trump hat jegliches Fehlverhalten in diesem Zusammenhang abgestritten.

Die Staatsanwältin von Fulton County in Georgia, Fani Willis, strebt einen Verhandlungstermin im August an. Dieser könnte jedoch noch verschoben werden, wenn der Prozess mit dem in Washington, D.C. vergleichbar ist. Dieser sollte am 4. März beginnen, aber Richterin Tanya Chutkan hat den Termin am 2. Februar absagt. Das deutet darauf hin, dass er neu angesetzt werden könnte.

Lesen Sie auch Kräftemessen zwischen Biden und Texas an der Grenze zu Mexiko

Haley bewegt sich auf einem schmalen Grad

Die Verlegung der Verhandlungstermine könnte bedeuten, dass Nikki Haley weniger Fragen zu Trumps laufenden Fällen und seiner Rolle am 6. Januar beantworten muss. Ein Thema, das sie bisher nur ungern angesprochen hat.

„Das Grundlegende ist, dass die Republikaner mehrheitlich glauben, dass Trump unfair behandelt wird“, sagte Henry Olsen von der Denkfabrik Ethics & Public Policy Center.

Obwohl Haleys Weg zur Nominierung nicht über die „Make America Great Again“(MAGA)-Anhängerschaft führe, müsse „sie einen beträchtlichen Prozentsatz von Menschen überzeugen, die Trump mögen und glauben, dass er unfair behandelt wird, aber dennoch bereit sind, jemand anderen zu wählen.“

Als der US-Sender NBC Haley zu dem Fall der Kolumnistin E. Jean Carroll ansprach, der vor Gericht 83 Millionen US-Dollar Schadensersatz von Trump zugesprochen wurde, winkte sie ab.

Trump hat in dieser Sache jedes Fehlverhalten abgestritten und darauf bestanden, dass er Carroll nie getroffen habe. Die Autorin hingegen beschuldigte ihn, sie bezüglich eines angeblichen sexuellen Übergriffs in den 90er-Jahren verleumdet zu haben.

Lesen Sie auch Trump erleidet zweite juristische Niederlage im Prozess Carroll

Allerdings hat Haley die Kosten für die rechtlichen Probleme des Präsidenten ins Visier genommen. In einem Beitrag vom 30. Januar auf X, früher Twitter, hob sie Berichte hervor, wonach Trump 50 Millionen US-Dollar an Spendengeldern für Anwaltsrechnungen ausgegeben hat.

„Er kann Joe Biden nicht schlagen, wenn er seine ganze Zeit und sein ganzes Geld für Gerichtsverfahren und Chaos ausgibt“, schrieb Haley.

Diese 50 Millionen US-Dollar bezogen sich nur für das Jahr 2023. Am 25. März soll sein Strafprozess in New York beginnen, bei dem es um angebliche Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geht.

Zu diesem Zeitpunkt könnten sich die Republikaner jedoch auf einen Kandidaten festgelegt haben, da der Super Tuesday und eine Reihe weiterer Vorwahlen am 19. und 23. März vorbei sein werden.

Trumps kompromissloses Vorgehen könnte sich vor Gericht als schwierig erweisen. In den Umfragen hat es ihm offenbar nicht geschadet. Ganz im Gegenteil haben ihm die zahlreichen Prozesse vielmehr dabei geholfen, seinen Vorsprung zu vergrößern.

Umfrageergebnisse schwanken seit dem Herbst. Viele Umfragen zeigen jedoch, dass er Präsident Joe Biden schlagen würde – sowohl auf nationaler Ebene als auch in den umkämpften Staaten.

Jedoch einer kürzlichen Quinnipiac-Umfrage (31. Januar) zufolge, würde Trump (mit 44 Prozent) gegen Biden (50 Prozent) verlieren. Biden (42 Prozent) wiederum würde Haley (47 Prozent) unterliegen.

Lesen Sie auch Hunter Biden und das Timing der China-Deals: Ex-Partner bestätigt verzögerte Zahlungen

Haleys „Dynamik“ nach New Hampshire

Um gegen Biden anzutreten, muss Haley Trump besiegen. Allerdings hat der ehemalige Präsident bereits die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire gewonnen und ist solide in der Partei verankert.

Als Floridas Gouverneur Ron DeSantis noch im Rennen war, kam Haley in Iowa nur auf 19 Prozent der Stimmen. Nachdem er aus den Vorwahlen ausgeschieden war, konnte sie 43,2 Prozent der Stimmen in New Hampshire auf sich vereinen. Trump hingegen kam auf 54,3 Prozent.

Haley hofft wahrscheinlich, dass sie mit diesem Aufwind weiter im Rennen bleiben kann. Sie wich wiederholt jüngsten Fragen von NBC aus, ob sie weitermachen würde, wenn sie in South Carolina verliere, wo sie früher als Gouverneurin tätig war. Zum Schluss räumte Haley ein, dass sie besser abschneiden müsse als in New Hampshire.

„Nikki Haley hinkt landesweit mit 50 bis 60 Prozentpunkten hinterher und in South Carolina mit 25 bis 40 Punkten“, sagte Baris. Für sie stünden die Aussichten schlecht.

Olsen hingegen glaubt, dass Haley auch im Rennen bleiben könnte, wenn sie South Carolina verliert. Ein Rückstand zu Trump von nur vier Prozent würde zeigen, dass sie an Schwung gewinnt.

In ihrem NBC-Interview betonte Haley, sie wolle nicht „die Vizepräsidentin von irgendjemandem“ sein und schien ihr Interesse an der Unterstützung durch die MAGA-Republikaner herunterzuspielen.

Dennoch bewegt sie sich auf einem schmalen Grat. Denn sie hat sich verpflichtet, den Nominierten zu unterstützen, auch nachdem sie den ehemaligen Präsidenten auf der Wahlkampftour gescholten hat.

Ungeachtet des Erfolgs von Haley und Trumps zahlreicher Verfahren scheinen sich seine Kritiker und Anhänger einig zu sein, dass er seinem Spitznamen „Teflon Don“ gerecht wird.

„Trump hat die Partei eisern im Griff […] er ist aus Teflon oder Stahl, oder wie immer man es nennen will“, sagte Rahmani. „Er ist einfach immun. Die normalen Regeln gelten nicht für ihn. Jeder andere müsste bei nur einer Klage zurücktreten. Er wird immer stärker. Es ist einfach faszinierend.“

Rahmani fügte hinzu: Präsident Trump „könnte verurteilt werden und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er gewinnt, was ich als Anwalt und ehemaliger Staatsanwalt für verrückt halte. Aber ich würde ihm zum jetzigen Zeitpunkt einfach alles zutrauen“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “As GOP Field Narrows, Trump’s Legal Battles Intensify“. (deutsche Bearbeitung nh)