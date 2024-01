Rapper Snoop Dogg: „Ich empfinde nichts als Liebe und Respekt für Donald Trump“

Der Rap-Star Snoop Dogg hat Donald Trump in höchsten Tonen gelobt und reiht sich damit in die Liste der Prominenten ein, die sich im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2024 positiv über den ehemaligen Präsidenten geäußert oder ihn direkt unterstützt haben.

Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, sagte in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Sunday Times“, er sei sich bis jetzt nicht sicher, wen er bei der Wahl unterstützen werde. Er machte aber deutlich, was er von Trump hält.

„Ich empfinde nichts als Liebe und Respekt für Donald Trump“, sagte Snoop Dogg.

Präsident Trump habe ihm nie etwas Falsches angetan. Im Gegenteil, „er hat nur großartige Dinge für mich getan“.

Der Musiker lobte insbesondere Trumps Entscheidung, Michael Harris zu begnadigen, einen der Mitbegründer des Labels Death Row Records, bei dem Snoop Dogg zu Beginn seiner Karriere unter Vertrag stand.

Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 2021 wandelte Trump die 25 Jahre bis lebenslänglich lange Strafe von Harris wegen Verschwörung zum Mord ersten Grades um, nachdem Snoop Dogg sich für eine Begnadigung eingesetzt hatte.

Harris, der insgesamt 33 Jahre hinter Gittern verbracht hat, sagte der „Daily Mail“ nach seiner Begnadigung, dass er Trump für die Begnadigung dankbar sei.

„Warum auch immer er es getan hat. Er hat getan, was so viele andere nicht tun wollten“, sagte er der britischen Boulevardzeitung: „Ich bin dankbar, dass Gott getan hat, was auch immer er getan hat, um mich auf diesen Platz zu setzen. Und welches Gefäß er auch immer benutzt hat.“

Er fügte hinzu, dass sein Gnadengesuch unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gescheitert sei.

Snoop Doggs neuestes Lob für Präsident Trump steht im Gegensatz zu früherer Kritik, einschließlich der Aussage vor der Wahl 2020, dass seine allererste Stimme in einer Präsidentschaftswahl für den Gegner von Präsident Trump sein würde.

Snoop Dogg hat zwar noch nicht offiziell erklärt, dass er den ehemaligen Präsidenten bei der Wahl 2024 unterstützen wird. Es haben sich aber eine Reihe von Prominenten hinter ihn gestellt, darunter die Komikerin Roseanne Barr, der Schauspieler Dean Cain und der Rapper Kodak Black. Letzterer sagte einmal, er würde Trump gerne eine Million Dollar schenken, wenn er sie bräuchte.

Neben den Prominenten hat Trump die Unterstützung von 227 Abgeordneten des Repräsentantenhauses, Senatoren und Gouverneuren erhalten – eine Zahl, die um ein Vielfaches höher ist als die wenigen Unterstützungen, die seine einzige verbliebene innerparteiliche Rivalin, Nikki Haley, erhalten hat.

Trump liegt bei seiner Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur mit 71,4 Prozent der Stimmen vorn. Haley erhält hingegen nur 13,9 Prozent, so der aktuelle RealClearPolitics-Umfragedurchschnitt.

Taylor Swifts Biden Unterstützungsgerüchte

Da die Zustimmungswerte von Biden auf einem historischen Tiefstand liegen, versucht sein Team Berichten zufolge, seine Wahlkampagne durch eine Unterstützung von Taylor Swift zu beleben. Der Popsuperstar hat über 279 Millionen Anhänger auf Instagram.

Es ist bisher unklar, ob Swift dem nachkommen wird. Sie unterstützte Biden bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 und äußerte sich ablehnend über Trump.

Die Spekulationen über eine mögliche Unterstützung von Biden durch Swift sind so weit gediehen, dass das Wahlkampfteam des Präsidenten laut der „New York Times“ die Bewerber für eine offene Stelle im Bereich sozialen Medien dringend gebeten hat, die mögliche Unterstützung nicht als Patentrezept zu nutzen.

Swift, die mit dem American-Football-Spieler Travis Kelce von den Kansas City Chiefs liiert ist, wurde in den vergangenen Wochen bei NFL-Spielen gesichtet, um ihren Freund zu unterstützen.

Die Spekulationen darüber, dass Swift sich hinter Biden stellt, veranlassten Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy, der kürzlich aus dem republikanischen Vorwahlkampf ausgestiegen war, zu dem Scherz, dass die NFL den Superbowl manipuliert haben könnte, um Swift eine breite Plattform für die Bekanntgabe der möglichen Unterstützung zu bieten.

„Ich frage mich, wer nächsten Monat den Super Bowl gewinnen wird. Und ich frage mich, ob es im Herbst eine wichtige Unterstützung für den Präsidenten durch ein künstlich kulturell aufgewertetes Paar geben wird. Das sind nur wilde Spekulationen, mal sehen, wie sie sich in den nächsten acht Monaten entwickeln“, so Ramaswamy in einem Beitrag auf X.

Die Kansas City Chiefs, die amtierenden Super Bowl-Champions, spielen am 11. Februar in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers im letzten NFL-Spiel dieser Saison.

Abgesehen von den prominenten Befürwortern scheint sich Biden bei seiner Strategie darauf zu konzentrieren, unabhängige Wähler für sich zu gewinnen. Gleichzeitig stempelt er Trump und seine Anhänger als „Make America Great Again“-Extremisten ab. Er wirft ihnen vor, sie seien antidemokratisch, weil sie die 2020 Wahl infrage gestellt haben.

Trump hingegen kritisiert Biden für seine Energie- und Grenzpolitik, die seiner Ansicht nach die nationale Sicherheit der USA untergrabe. Er bezeichnet den Präsidenten als gebrechlich, inkompetent und korrupt.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Rapper Snoop Dogg Has ‘Nothing but Love and Respect’ for Trump“ (deutsche Bearbeitung nh)