14 Tote bei Absturz von Flugzeug im brasilianischen Amazonas-Gebiet

Das Amazonasgebiet um Manaus in Brasilien. Foto: Jens Büttner/dpa

Im Norden Brasiliens sind 14 Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Bei dem Unglück in der bei Touristen beliebten Stadt Barcelos im Amazonasgebiet seien am Samstag zwölf Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder gestorben, teilte Gouverneur Wilson Lima im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mit. Nach Angaben vom Sicherheitsminister des Bundesstaates Amazonas, Vinicius Almeida, gab es keine Überlebenden.

Der Pilot des Kleinflugzeuges habe die entlegene Stadt Barcelos bei schwerem Regen und schlechten Sichtverhältnissen angeflogen, sagte Almeida bei einer Pressekonferenz. Offenbar setzte das Flugzeug auf halber Strecke der Landebahn auf, schoss über deren Ende hinaus und verunglückte.

Gouverneur Lima erklärte auf X: „Unsere Mannschaften sind vor Ort und leisten seit dem Moment des Unglücks die notwendige Unterstützung.“

Auf dem Weg nach Manaus abgestürzt

In Medien wurden Bilder eines kleinen weißen Flugzeuges veröffentlicht, das mit dem Rumpf auf einer schlammigen Sandpiste liegt, die Flugzeugnase in der dichten Vegetation am Rand verborgen.

Bei der Maschine handelte es sich um eine zweimotorige Maschine vom Typ EMB-110 des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer. Das Flugzeug war auf dem Weg von Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, ins anderthalb Stunden entfernte Barcelos.

Barcelos liegt am Río Negro, einem Nebenfluss des Amazonas. An seinen Ufern liegen mehrere Nationalparks und andere Schutzgebiete, was die Region zu einem beliebten Touristenziel macht. Die Regierung des Bundesstaates erklärte, ersten Ermittlungen zufolge handele es sich bei allen Passagieren um brasilianische Männer, die zum Angeln nach Barcelos gereist seien.

Behördenvertretern zufolge waren zwei Flugzeuge, die ebenfalls auf dem Weg nach Barcelos waren, wegen des schlechten Wetters umgekehrt und nach Manaus zurückgeflogen. Viele Details des Unglücks blieben zunächst ungeklärt. Die brasilianische Luftwaffe und die Polizei haben Ermittlungen angekündigt. Ein Flugzeug mit Ermittlern sollte laut Almeida am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) von Manaus nach Barcelos fliegen. (afp)