Tansania: 22 Bergleute bei Erdrutsch ums Leben gekommen

Bei einem Erdrutsch in einer Mine in Tansania sind 22 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Region Simiyu mehr als 500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dodoma, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Bergleute wurden demnach von schweren Trümmerteilen verschüttet.