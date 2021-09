Algerien sperrt seinen Luftraum für marokkanische Flugzeuge

Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Flughafen in Algerien. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Algerien hat seinen Luftraum für alle Flugzeuge aus dem Nachbarland Marokko gesperrt. Die algerische Präsidentschaft teilte in einer Erklärung mit, diese Schließung des Luftraums gelte ab „sofort“. Die Entscheidung fiel in einer Sitzung des Sicherheitsrates des Landes am Mittwoch unter Vorsitz von Präsident Abdelmadjid Tebboune, der auch Verteidigungsminister ist. Als Grund für den Schritt wurden „andauernde Provokationen und feindliche Aktionen von marokkanischer Seite“ angegeben.

Die traditionell schwierigen Beziehungen zwischen Algerien und Marokko waren durch den Streit um die West-Sahara in jüngster Zeit erneut belastet worden. Das große Wüstengebiet ist zu fast 80 Prozent unter marokkanischer Kontrolle, dort gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung, die von Algerien unterstützt wird. Nach der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Marokko und Israel, gefolgt von der Anerkennung der marokkanischen „Souveränität“ über die West-Sahara durch die USA, hatte Algier dies deutlich kritisiert.

Algerien wirft Marokko und Israel zudem vor, zwei gegen Algier gerichtete „terroristische“ Gruppen zu unterstützen, darunter die Unabhängigkeitsbewegung für die Kabylei MAK. Die Bewegung kämpft für die Unabhängigkeit der berbersprachigen Region im Nordosten Algeriens.

Algerien hatte bereits am 24. August die diplomatischen Beziehungen zu Marokko abgebrochen. Die Grenze zwischen Algerien und Marokko ist schon seit 1994 offiziell geschlossen. Der algerische Luftraum war wegen der Corona-Pandemie im März gesperrt und Anfang Juni teils wieder geöffnet worden, nicht jedoch für Marokko. Direkte Passagierflüge zwischen Algier und Marokko gibt es daher schon länger nicht mehr. Die Entscheidung nun betrifft aber auch den Überflug Algeriens durch marokkanische Flugzeuge. (afp/oz)

