Analyst: „China verhält sich so wie frühere Kaiser, als seien sie der einzige Herrscher in der Welt“

Die chinesischen Führer "lassen Andeutungen fallen, dass sie als der einzige Herrscher der Welt betrachtet werden sollten. Sie haben es sehr deutlich gemacht, und wir haben einfach nicht zugehört", warnt China-Analyst Gordon Chang.

Laut dem China-Analysten Gordon Chang hat sich Peking „wesentlich“ in die US-Wahlen 2020 eingemischt. Das sei auf mehreren Ebenen geschehen.

Chang, der seit Jahrzehnten China beobachtet und über die weltweite Bedrohung durch die Kommunistische Partei (KPC) geschrieben hat, erklärte gegenüber NTD, dass Peking die amerikanische „Elite“ infiltriert habe. Er bezeichnete es als „Spionage-Notfall“.

Der Autor von „The Coming Collaps of China“ (Der baldige Zusammenbruch Chinas), schrieb der KP Chinas eine gezielte Propaganda hinsichtlich der Nominierung der demokratischen Präsidentschaftsanwärter zu. Nach dieser sollte Joe Biden anstatt Bernie Sanders begünstigt werden. Später begünstigte die staatliche Propaganda Biden gegenüber Donald Trump.

„Wir wissen auch, dass China versucht hat, Chaos zu verursachen. Große chinesische Netzwerke wie ‚Spamouflage Dragon‘ griffen den Präsidenten unerbittlich auf YouTube, Facebook und Twitter an“, sagte Chang und bezog sich dabei auf ein pro-Pekinger Spam-Netzwerk, das Trump im Vorfeld der Wahl angriff.

„Wir wissen, dass die Social-Media-Plattformen eine große Anzahl gefälschter chinesischer Konten vom Netz genommen haben“, so Chang. „Twitter hat allein im Juni 174.000 gefälschte Konten entfernt, wir wissen also, dass sie aktiv beteiligt waren, und wir haben eine Reihe von Hinweisen darauf, dass es nicht darum ging, dem Präsidenten zu helfen.“

Im Hinblick auf die Verzögerung des Geheimdienstberichtes des DNI, der ursprünglich am 18. Dezember vorgelegt, dann aber auf Januar vertagt wurde, stellte Chang fest, dass es innerhalb des Geheimdienstausschusses Unstimmigkeiten über die weitreichende Natur der Beteiligung der KPC geben könnte.

Trumps Exekutivanordnung vom Jahr 2018 soll feststellen, ob im „größtmöglichen Umfang“ Einmischungsversuche stattgefunden haben, sowie die Art dieser Einmischung, die verwendeten Methoden und wer daran beteiligt war und diese Bemühungen autorisiert hat.

Die Anordnung weist die US-Regierung auch an, automatische Sanktionen gegen ausländische Nationen, Einzelpersonen und Organisationen zu verhängen, die an Versuchen der Einmischung in US-Wahlen beteiligt sind.

Amerikaner nur Untergebene Chinas

Chang sprach auch über die Infiltration amerikanischer Elite-Kreise und darüber, dass Institutionen landesweit von der KPC unterwandert sind.

„Es sind nicht nur Hochschulen und Universitäten, es sind auch Grundschulen, weiterführende Schulen, Stiftungen, NGOs. Wenn es eine Institution in den USA gibt, hat China sie im Visier“, sagte Chang.

„Chinas Einfluss hier ist riesig, was bedeutet, dass wir eine Menge Arbeit haben, um die KPCh aus unserer Gesellschaft zu entfernen, weil sie sicherlich nichts Gutes im Schilde führt. Die Gefahr ist eindeutig und präsent“, so der Autor weiter, „und wir müssen sofort handeln, denn wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Xi Jinping redet nicht davon, mit uns im internationalen System zu wetteifern. Er verbreitet diese Ideen, dass China das Mandat des Himmels über alles unter dem Himmel hat.“

China verhält sich tatsächlich wie die Kaiser von früher, die glauben, dass sie der einzige Herrscher in der Welt sind. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Amerikaner nur Untergebene sind – wir haben kein Land, wir haben keine Souveränität“, sagte Chang.

„Ich weiß, das klingt lächerlich, aber wir müssen darauf hören, was die chinesischen Führer tatsächlich sagen. Sie lassen Andeutungen fallen, dass sie als der einzige Herrscher der Welt betrachtet werden sollten. Sie haben es sehr deutlich gemacht, und wir haben einfach nicht zugehört“, so Chang weiter.

„Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, werden wir unser Land verlieren, denn China stellt ein existenzielles Risiko für uns dar. Wenn wir die fundamentale Natur dieser Herausforderung nicht verstehen, werden wir verlieren, und wir werden unser Land verlieren“, fügte er hinzu.

Tarnung für die Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas

Anfang des Jahres sagte der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, dass die größte Bedrohung für die Sicherheit der Wahlen in den Vereinigten Staaten die KPC sei.

China stellt eine größere nationale Sicherheitsbedrohung für die USA dar als jede andere Nation – wirtschaftlich, militärisch und technologisch. Das schließt die Bedrohung durch Wahlbeeinflussung und Einmischung ein“, sagte Ratcliffe.

Im „Wall Street Journal“ schrieb Ratcliffe: „Die Geheimdienstinformationen sind eindeutig: Peking beabsichtigt, die USA und den Rest des Planeten wirtschaftlich, militärisch und technologisch zu dominieren.“ Und weiter: „Viele von Chinas großen öffentlichen Initiativen und prominenten Unternehmen bieten nur eine Tarnung für die Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas.“ (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)