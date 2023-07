Belgiens Ex-König aus Krankenhaus entlassen

Foto: FREDERIC SIERAKOWSKI/BELGA MAG/AFP via Getty Images

König Albert II. von Belgien beim Verlassen des Saint-Luc-Krankenhauses in Brüssel, Mittwoch, 5. Juli 2023. Foto: FREDERIC SIERAKOWSKI/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Selten in der Öffentlichkeit

Der frühere belgische König Albert II. verließ die Brüsseler Universitätsklinik am Mittwoch.

Der frühere belgische König Albert II. ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 89-Jährige verließ die Brüsseler Universitätsklinik am Mittwoch in Begleitung seiner Frau Paola, wie auf Fotos zu sehen war. Er trug eine blaue Jacke und eine Ledertasche und stützte sich auf einen Gehstock, als er sich vom Pflegepersonal verabschiedete und in ein Auto stieg.

Der Vater von König Philippe war am 27. Juni nach einigen sehr heißen Tagen mit Verdacht auf Dehydrierung ins Krankenhaus eingeliefert worden und sollte nach Angaben des Königspalastes ursprünglich nur einige Tage zur Beobachtung dort bleiben. Der Aufenthalt zog sich aber in die Länge, weil Albert auch wegen einer Blutvergiftung behandelt werden musste.

Albert II. war 1993 nach dem Tod seines kinderlosen Bruders Baudouin im Alter von 59 Jahren König geworden. Nach 20 Jahren auf dem Thron dankte er am 21. Juli 2013 zugunsten seines Sohnes Philippe ab. In den vergangenen Jahren traten der frühere Monarch und seine Frau Paola, die im September 86 Jahre alt wird, immer seltener in der Öffentlichkeit auf. (afp)