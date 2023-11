Britische Rochaden: Innenministerin Braverman entlassen, Ex-Premier Cameron wird Außenminister

Der konservative britische Premierminister Rishi Sunak hat den früheren Regierungschef David Cameron zum Außenminister des Landes berufen. Das teilte der Regierungssitz 10 Downing Street in London mit. Cameron rückt für James Cleverly nach, der den Posten der kurz zuvor entlassenen Innenministerin Suella Braverman übernimmt. Cameron soll demnach auch ins britische Oberhaus berufen werden. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Der 57-jährige Cameron war von 2010 bis 2016 britischer Regierungschef. Er war zurückgetreten, nachdem sich beim Brexit-Referendum 52 Prozent seiner Landsleute für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen hatten. Cameron hatte das Referendum eingeleitet, aber für einen Verbleib in der EU geworben.

„Heute hat Rishi Sunak sein Regierungsteam gestärkt, um langfristige Entscheidungen für eine bessere Zukunft umzusetzen“, erklärte die konservative Tory-Partei im Onlinedienst X (vormals Twitter).

In britischen Medien wird darüber spekuliert, dass es noch weitere Änderungen in Sukas Kabinett geben könnte. Bisher wurde lediglich bestätigt, dass Jeremy Hunt Finanzminister bleiben soll. Die Kabinettsumbildung fällt in eine Zeit schlechter Umfragewerte für die Tories. Dem Vernehmen nach bringen sich einige Politiker bereits in Stellung, um bei einer möglichen Niederlage bei der nächsten Wahl die Parteiführung zu übernehmen. (dl)

Mit Material von Agenturen