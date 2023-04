Bürgermeister von New York: Die Migrantenkrise hat die Stadt zerstört

Die Krise der illegalen Einwanderung unter der Regierung Biden habe seine Stadt „zerstört“, sagt der Bürgermeister von New York City. Er forderte die Hilfe der Bundesregierung, um das Problem zu lösen.

„Die Stadt wird durch die Migrationskrise zerstört“, sagte New Yorks Bürgermeister Adams bei einer Podiumsdiskussion am 21. April. Adams äußerte sich einen Tag nach der Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung, mit der der Ausnahmezustand in New York City wegen des Zustroms illegaler Einwanderer um weitere fünf Tage verlängert wurde.

„Die Stadt ist mit einer beispiellosen humanitären Krise konfrontiert, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert“, so Adams in der Anordnung.

Nach Angaben der Stadtverwaltung kamen im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Ausländer nach New York City, um Asyl zu beantragen, weil ihnen in ihren Heimatländern Gewalt und Verfolgung drohen.

Der Rechnungsprüfer der Stadt New York, Brad Lander, erklärte in einem Bericht vom 7. April, dass die Stadt aufgrund des Zustroms die Anzahl der Unterkünfte um mehr als 75 Prozent erhöhen musste. Anfang März hatte die Stadt mehr als 30.900 Asylsuchende untergebracht.

Adams nimmt Bidens Regierung ins Visier

Adams kritisierte am Mittwoch US-Präsident Joe Biden für die unzureichende Unterstützung der Bundesregierung bei der Bewältigung des Zustroms illegaler Einwanderer nach New York City.

„Die Bundesregierung hat New York den Rücken gekehrt“, sagte Adams auf einer Pressekonferenz in der City Hall.

„Wir sind heute hier, um dem Weißen Haus zu sagen, dass wir sehr geduldig waren. Wir haben es ermöglicht, dass alle unsere Behörden koordiniert zusammenarbeiten, um diese Reaktion zu bewältigen“, sagte Adams. „Dies liegt in den Händen des Präsidenten der Vereinigten Staaten.“

Adams erklärte, dass die meisten Asylsuchenden nach New York kämen, um zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen, dass ihnen dies aber in den ersten sechs Monaten ihres Aufenthalts nicht erlaubt sei.

„Der Präsident der Vereinigten Staaten kann uns die Möglichkeit geben, die Menschen arbeiten zu lassen. Das liegt in den Händen der Exekutive, und das ist es, was wir fordern“, sagte er.

Beenden von „Titel 42“ wäre problematisch

Adams äußerte sich auch besorgt über die mögliche Abschaffung von „Titel 42“, einer Politik aus der Trump-Ära, die eine schnelle Abschiebung von Menschen ermöglichte, die die Grenze illegal überschritten hatten. Eine Aufhebung dieser Politik würde die Migrantenkrise in New York City verschärfen, sagte Adams und warnte: „Die Anzahl von 52.000 [Asylsuchenden] könnte auf 100.000 ansteigen, wenn wir das nicht in den Griff bekommen.“

Die Regierung Adams schlug verschiedene Maßnahmen vor, um illegalen Einwanderern den Zugang zur Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen zu ermöglichen sowie die Erteilung von Arbeitserlaubnissen zu beschleunigen.

New Yorker Beamte haben nach eigenen Angaben rund acht Millionen Dollar aus staatlichen und bundesstaatlichen Quellen erhalten, was im Vergleich zu den über vier Milliarden Dollar an Kosten, die der Stadt bis 2024 aufgrund des Zustroms von Migranten entstehen dürften, verblasst.

Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu Adams‘ Kritik.

Ausnahmezustand gilt weiter

Angesichts einer Flut illegaler Einwanderer, die im vergangenen Herbst mit Bussen nach New York City gebracht wurden, verhängte Adams im Oktober 2022 den Ausnahmezustand. Diesen verlängerte er mehrmals, da das Problem nicht gelöst wurde.

In seiner Durchführungsverordnung vom 20. April erklärte Adams, dass in den letzten Monaten Tausende von Asylsuchenden in New York City angekommen seien, ohne dass es unmittelbare Pläne für ihre Unterbringung gebe. Die Stadt sei mit einer „beispiellosen humanitären Krise“ konfrontiert.

