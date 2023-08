Chinas Verteidigungsminister reist nach Russland und Belarus

Inmitten steigender geopolitischer Spannungen tritt Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu eine Reise nach Russland und Belarus an.

Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu reist in dieser Woche nach Russland und Belarus. Er werde auf Einladung von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu und seines belarussischen Kollegen Viktor Chrenin von Montag bis Samstag an einer Moskauer Sicherheitskonferenz teilnehmen und Belarus besuchen, erklärte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums am Montag.

Li werde bei der Sicherheitskonferenz eine Rede halten, sagte der Sprecher weiter. Er werde sich zudem mit Vertretern der Verteidigungsministerien Russlands und anderer Länder treffen.

China und Russland haben in den vergangenen Jahren ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit und diplomatischen Kontakte ausgebaut. Seit dem Krieg in der Ukraine haben beide Länder ihre strategische Partnerschaft intensiviert. China hat die russische Invasion nie öffentlich verurteilt und stellt sich als neutraler Vermittler dar. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ist ein enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Im vergangenen Monat hatte der Kreml angekündigt, dass Putin im Oktober nach China reisen wolle. Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Putin im März in Moskau besucht und dabei von einer neuen Ära in den Beziehungen der beiden Vetomächte im UN-Sicherheitsrat gesprochen. (afp/dl)