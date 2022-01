Dänemark hebt alle Corona-Beschränkungen auf

Dänemark wird in Kürze alle Corona-Beschränkungen im Land aufheben. Das gab Premierministerin Mette Frederiksen am Mittwoch bekannt. Sie sagte, dass das Coronavirus „nicht länger als gesellschaftlich kritische Krankheit eingestuft werden sollte“.

Das Land wird ab dem 1. Februar vollständig geöffnet.

Frederiksen erwarte im Frühling, Sommer und frühem Herbst „ein offenes Dänemark mit Umarmungen, Partys und Festen“.

„Wir sagen ‚auf Wiedersehen‘ zu Einschränkungen und ‚hallo‘ zu dem Leben, das wir vor Corona kannten“, so die Premierministerin.



Die Regierung geht davon aus, dass es in den kälteren Monaten wieder zu einer Zunahme von Infektionen kommen wird, was zusätzliche Impfungen erforderlich machen könnte. Die Notwendigkeit einer vierten Impfung für alle wird nicht ausgeschlossen.

Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke bestand auf eine Testpflicht bei der Einreise in das Land, die als einzig bestehende Pandemiebeschränkung beibehalten wird. Tests sollen in erster Linie für diejenigen gelten, die nicht geimpft oder genesen sind.

Auch in England sind am Donnerstag die noch geltenden Maßnahmen gefallen. Impf- oder Testnachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden, in den meisten Innenräumen gilt keine Maskenpflicht mehr.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die wegen der Omikron-Variante eingeführten sogenannten Plan-B-Maßnahmen auslaufen lassen, nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Anfang Januar rapide gefallen war.

Spanien plant indes Corona als endemische Krankheit einzustufen.