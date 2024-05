Der Welt-Falun-Dafa-Tag steht für Hoffnung und friedlichen Widerstand angesichts der Verfolgung

Am Montag, 13. Mai, jedoch flog in New York ein Flugzeug mit einem Banner genau mit diesen Worten auf Englisch und Chinesisch stundenlang über den Hudson River und das in Sichtweite des chinesischen Konsulats in Manhattan.

Der Satz bezieht sich auf eine chinesische Meditationsschule für Körper und Geist namens Falun Dafa oder Falun Gong. Schätzungsweise 70 bis 100 Millionen Menschen in China praktizierten diese Übungsdisziplin, bevor die Kommunistische Partei Chinas (KPC) im Jahr 1999 begann, die Gruppe zu verfolgen.

Der Satz „Falun Dafa ist gut“ ist zu einem Symbol des friedlichen Widerstands gegen die Verfolgung und der Hoffnung für die Menschen in China geworden, die Wahrheit über Falun Gong und dessen Prinzipien Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht zu erfahren.

„Alles ist in diesen fünf Wörtern enthalten“, sagte Matthew Lee, ein Organisator der Aktion, gegenüber der Epoch Times und bezog sich dabei auf die fünf chinesischen Schriftzeichen.

„Es ist einfach und klar. Die Verfolgung, die Falun-Gong-Praktizierende erleiden – ist das nicht alles nur wegen dieser Worte?“

Lee ist einer von vielen Millionen Chinesen, die in den 1990er-Jahren mit Falun Gong anfingen und ihr Leben nach den Grundsätzen der Lehre ausrichteten. Für seine Überzeugungen kam er schließlich für zwei Jahre in ein Pekinger Arbeitslager.

„Die KPC hat große Angst vor diesen Worten. In China kann man ins Gefängnis kommen, wenn man sie ausspricht“, sagte Lee.

Welt-Falun-Dafa-Tag

Das Transparent flog am 13. Mai über den Hudson, um den Welt-Falun-Dafa-Tag zu begehen, der in der vergangenen Woche mit Paraden und Festlichkeiten in Manhattan und in vielen anderen Städten und Ländern weltweit gefeiert wurde.

Dutzende Amtsträger in den Vereinigten Staaten und weltweit haben Proklamationen und Mitteilungen zur Würdigung dieses Tages herausgegeben.

Der US-Senator Ben Cardin und die US-Abgeordneten David Trone, Glenn Thompson und Mike Kelly sowie Gouverneure und Bürgermeister in den USA würdigten Falun Gong für seinen positiven Beitrag in den dortigen Gemeinden.

Die „Standhaftigkeit und Hingabe“ von Falun-Gong-Praktizierenden, die vor der Verfolgung in China geflohen sind, haben „unsere Gemeinschaft bereichert und eine Kultur der Güte und Toleranz gefördert“, heißt es in einer offiziellen Würdigung des Abgeordneten Kelly vom 13. Mai.

Der US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit, Rashad Hussain, gab anlässlich des Welt-Falun-Dafa-Tages eine Erklärung ab. Er unterstütze „Millionen Falun-Gong-Praktizierende weltweit, die ihre spirituelle Disziplin feiern und ihr Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit bekräftigen“.

Die stellvertretende Vorsitzende der kanadischen Konservativen Partei, Melissa Lantsman, lobte auf einer Veranstaltung am 8. Mai die Prinzipien von Falun Gong als Quelle des Guten.

Die Menschen „müssen Zeuge des Mitgefühls, der Toleranz und der Liebe sein, die Falun Gong jeden Tag und überall verbreitet“, sagte sie.

Angesichts der „Tyrannen“ aus dem kommunistischen China, sagte sie, „siegt am Ende die Barmherzigkeit“.

Der CSU-Politiker Benedikt Flexeder sprach zu dem Anlass des Welt-Falun-Dafa-Tages in München am 11. Mai: „Wenn jeder sich immer an diese Werte halten würde, dann hätten wir deutlich weniger Probleme in unserer Gesellschaft und wir könnten alle deutlich friedlicher zusammenleben.“

Wertschätzung und Anerkennung richten sich auch an den Begründer von Falun Gong. „Seine Lehren und Prinzipien haben Millionen von Menschen Hoffnung und Inspiration geschenkt und sein Vermächtnis wird in den Herzen und Köpfen derer, die von Falun Dafa profitieren, für immer weiterleben“, schreibt der hessische Landtagsabgeordnete Heiko Kasseckert (CDU).

Andrew Charlton, ein australischer Abgeordneter, sagte, er sehe den Welt-Falun-Dafa-Tag als eine Gelegenheit, über „das Prinzip des friedlichen Widerstands“ nachzudenken.

Acht amtierende und ehemalige schwedische Parlamentsabgeordnete unterzeichneten einen Brief zum Welt-Falun-Dafa-Tag und ermutigten die Glaubensgemeinschaft, weiterhin auf die Verfolgung in China aufmerksam zu machen.

„Ihre kontinuierliche und friedliche Arbeit ist für alle Menschen auf der Welt wichtig, nicht zuletzt, um in China Leben zu retten“, schrieben sie.

Praktiziert in der ganzen Welt

Während Falun Gong in China verfolgt wird, wird es in mehr als 100 Ländern weltweit frei praktiziert.

Falun-Gong-Onlineworkshops und auch das Lernen in einer Übungsgruppe vor Ort haben an Beliebtheit gewonnen. Mittlerweile haben schätzungsweise 10.000 Menschen an Kursen durch LearnFalunGong.com teilgenommen, einem Netzwerk von Freiwilligen, die Live-Webinare in mehr als 30 Sprachen anbieten.

Riana Darrow, eine 31-jährige Hausfrau und Mutter, stieß auf Facebook auf die Falun-Gong-Übungen und beschloss, sie auszuprobieren.

„Je öfter man es macht, desto mehr fühlt man sich geerdet“, sagte sie gegenüber der Epoch Times und fügte hinzu, dass die Übungen „die Lebensqualität wirklich verbessern“.

Philip Pipitone, ein pensionierter Wartungsmonteur der New Yorker Verkehrsbetriebe, sagte, er habe während eines neuntägigen Falun-Gong-Seminars in der Fa-Yuan-Buchhandlung in Middletown, New York, „eine gewisse Energie“ in beiden Händen und Armen gespürt.

„Ich saß ganz still da und bin nicht aufgestanden und habe nichts getan. Was auch immer andere taten, war für mich nicht von Belang“, sagte er der Epoch Times.

Rita Calviello, eine Systemingenieurin bei einer New Yorker Bank, wurde vor etwa drei Jahren neugierig auf diese Praxis, nachdem sie ein YouTube-Video über die Verfolgung von Falun Gong durch das chinesische Regime geschaut hatte.

„Warum tötet China Menschen, die dieses Buch lesen?“, habe sie sich damals gefragt, sagte sie gegenüber der Epoch Times.

Sie las das Buch und hatte sofort das Gefühl, das ganze Leben darauf gewartet zu haben. Darin habe sie die Antwort auf eine für sie wichtige Frage gefunden, nämlich: Warum sie hier sei.

