In einer Bananenlieferung aus Ecuador entdeckten Zoll-Mitarbeiter eine große Menge Kokain.

Der belgische Zoll hat fast sieben Tonnen Kokain im Hafen von Antwerpen beschlagnahmt. Wie die Staatsanwaltschaft der Stadt am Dienstag bekannt gab, wurde das weiße Pulver am Sonntag in einer Bananenlieferung aus Ecuador entdeckt. In diesem Jahr sei dies die bislang größte Beschlagnahmung von Kokain in Antwerpen, erklärte eine Zoll-Sprecherin. 2020 war in Antwerpen eine Rekordmenge von 11,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden.

Damals waren die Drogen in einem Container aus Guyana versteckt gewesen, der in die Niederlande gebracht werden sollte. Zu den genaueren Umständen der Beschlagnahmung am Sonntag machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Vier Tatverdächtige im Alter von 23 bis 50 Jahren seien jedoch festgenommen worden. (afp)