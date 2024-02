Frankreich senkt Wachstumsprognose für 2024 von 1,4 auf 1,0 Prozent

Die neue Prognose berücksichtige „den neuen geopolitischen Kontext“, sagte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Sonntag im Fernsehsender TF1. Er verwies auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die „sehr deutliche Konjunkturabschwächung in China“ und die Rezession in Deutschland im vergangenen Jahr.

Le Maire kündigte angesichts der schwächelnden Konjunktur und sinkender Steuernahmen „sofortige“ Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro bei den Staatsausgaben an. Allein fünf Milliarden Euro sollen demnach in den Etats „aller Ministerien“ eingespart werden, etwa bei Energiekosten oder Anschaffungen. (afp)