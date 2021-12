Französische Stadt stimmt für Erhalt von Napoleon-Statue

In einer französischen Stadt wurde eine Napoleon-Statue beinahe durch das Abbild einer feministischen Aktivistin ersetzt. Das war der Plan des Bürgermeisters. Aber, nachdem sich die Anwohner dagegen wehrten, änderte er schließlich seine Meinung.



200 Jahre nach seinem Tod ist Napoleon immer noch in den Herzen der Franzosen.

So lautet die Schlussfolgerung nach einer monatelangen Debatte über die Entfernung der Statue des französischen Generals in der Stadt Rouen.



Der linksgerichtete Bürgermeister der Stadt schlug im September vor, Napoleon durch die Statue der feministischen Aktivistin Gisele Halimi zu ersetzen. Dies löste eine Welle des Protests in den sozialen Medien aus, eine Debatte in der breiten Öffentlichkeit und sogar eine Diskussion unter Politikern.

Auf Twitter bezeichnete Thierry Lentz, Präsident der Napoleon-Stiftung, die Vorschläge des Rathauses als Provokation und Fehler.

Manche Menschen lieben ihr Land und ihre Geschichte. Und ich habe den Eindruck, dass allein diese Tatsache andere Menschen wirklich wütend macht – und sie sind nur aus diesem Grund hinter ihnen her.“ – Thierry Lentz, Direktor Stiftung Napoleon.

Die Napoleon-Statue wird derzeit an einem abgelegenen Ort restauriert. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, wird sie an ihren Standort auf dem Rathausplatz zurückkehren. Eine Entscheidung die durch eine stadtweite Umfrage getroffen wurde. Fast 70 Prozent der Einwohner von Rouen stimmten für den ehemaligen französischen Kaiser. Die Ergebnisse wurden am Montag veröffentlicht.

Das Ergebnis wird in der Stadt als Sieg gegen die Woke-Ideologie gewertet. Die Debatte über die Napoleon-Statue ist Teil eines größeren Trends in den USA und in Großbritannien, nämlich der Entfernung von Statuen historischer Persönlichkeiten.

„Manchmal sagen wir, was in den USA passiert, passiert auch in Frankreich, einige Jahre später. Ich bin sehr überrascht, dass diese Statuen abgerissen werden, Lincoln in den USA? Das ist unfassbar. Ich bin sehr erstaunt. Ich kenne viele Historiker in den Vereinigten Staaten, die zuverlässige Experten sind, und sie sind alle dagegen.” – Thierry Lentz, Direktor Napoleon-Stiftung.

In Frankreich wurde dieser Trend anlässlich des Todestages von Napoleon im Mai dieses Jahres deutlich. Der französische Präsident Emmanuel Macron hielt nur eine formelle Zeremonie ab, ohne das Erbe Napoleons zu betonen.

Bislang wurden in Frankreich noch keine Statuen abgebaut.

