„Für einen Wandel“: Top-Milliardär will Trump unterstützen

Stephen Schwarzman, CEO und Mitbegründer des Immobilienriesen Blackstone, plant, die Kampagne des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu unterstützen und Gelder für ihn einzusammeln. Das teilte Schwarzman am Freitag gegenüber Nachrichtenagenturen mit.

„Ich teile die Sorge der meisten Amerikaner, dass unsere Wirtschafts-, Einwanderungs- und Außenpolitik das Land in die falsche Richtung schickt“, so der Blackstone-Chef. „Aus diesen Gründen plane ich, für einen Wandel zu stimmen und Donald Trump bei der Wahl zum Präsidenten zu unterstützen“. Weiterhin will Schwarzman auch republikanische Senatskandidaten und andere Republikaner fördern.

Als weiteren Grund für seine Unterstützung Trumps nannte er den zunehmenden Antisemitismus in den USA und bezog sich mit seiner Aussage wahrscheinlich auf die jüngsten Pro-Hamas-Proteste an US-Universitäten.

Schwarzman hatte sich früher von Trump abgewandt

Schwarzman unterstützte den ehemaligen Präsidenten, als dieser noch im Weißen Haus saß. Nach den Zwischenwahlen 2022 schlug er den Republikaner jedoch vor, nach einer „neuen Generation von Führungspersönlichkeiten“ Ausschau zu halten.

Nach dem Einbruch in das US-Kapitol im Januar 2021 erklärte er, dass er eine Wiederwahl von Trump nicht mehr unterstützen würde.

Laut Daten der Bundeswahlkommission spendeten Schwarzman und seine Frau bei den Wahlen 2022 rund 35 Millionen US-Dollar an Republikaner. Sie gehörten zu den zehn größten Spendern.

Der größte Teil von Trumps Spendensammlungen kam in der Vergangenheit von Kleinspendern. Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt haben rund 90 Prozent der Personen weniger als 650 US-Dollar pro Kalenderjahr gespendet.

Dies geht aus einer Reuters-Analyse von Angaben von WinRed hervor, die das führende republikanische Spendenportal im Jahr 2024 einreichte.

Haley stellt sich hinter Trump

Schwarzmans Zusage kam zwei Tage, nachdem sich Trump-Rivalin Nikki Haley erstmals öffentlich für den ehemaligen Präsidenten ausgesprochen hatte. Die Ex-Gouverneurin von South Carolina war bei der Vorwahlen gegen Trump angetreten und hatte verloren.

„Ich habe das viele, viele Male deutlich gemacht. Aber Biden war eine Katastrophe. Deshalb werde ich für Trump stimmen“, sagte Haley am Mittwoch am Hudson Institute in Washington.

Trump lud Haley daraufhin ein, sich seinem Team anzuschießen. „Ich denke, sie wird in unserem Team sein, weil wir viele gleiche Ideen und Gedanken haben“, so der ehemalige Präsident am Donnerstag gegenüber „News 12“ in Long Island, New York. „Wir hatten einen hässlichen Wahlkampf … Aber sie ist eine sehr fähige Person, und ich bin sicher, dass sie in irgendeiner Form in unserem Team sein wird. Auf jeden Fall“.

Blackstone ist einer der weltgrößten Investoren im Bereich Alternative Investments. Das sind Geldanlagen, die nicht auf die klassischen Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds oder andere börsennotierte Papiere setzen.

Nach einer Schätzung des Magazins Forbes besitzt Schwarzman rund 38 Milliarden Dollar (Mai 2024) und gehört damit zu den 50 größten Milliardären weltweit.

(Mit Material von der US-Ausgabe der Epoch Times)