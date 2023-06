Soros-Sohn übernimmt 25-Milliarden-Dollar-Imperium und sagt Trump Kampf an

Foto: Dave Kotinsky/Getty Images for Ford Foundation

George Soros ist in den USA stark umstritten. Nun gibt er die Führung seiner Stiftung an seinen Sohn ab. Medienberichte legen nahe, dass Alexander Soros noch stärker in der Politik mitmischen wird als sein Vater.

Der milliardenschwere Finanzier George Soros übergibt die Kontrolle über sein 25-Milliarden-Dollar-Imperium an seinen Sohn Alexander Soros. Dieser wolle sich noch stärker politisch engagieren als sein Vater, sagte der 92-Jährige gegenüber „Wall Street Journal“. Eines seiner wichtigsten Ziele sei, die Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump zu verhindern.

Der demokratische Aktivist erklärte…