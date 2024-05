Haftbefehl gegen bei Polizeieinsatz angeschossenen Mann

Gegen einen bei einem Polizeieinsatz im baden-württembergischen Bad Friedrichshall angeschossenen 24-Jährigen ist Haftbefehl erlassen worden.

Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht des versuchten Totschlags und des besonders schweren Falls des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wie die Polizei in Heilbronn sowie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Montag mitteilten.

Vorherige Hausdurchsuchung

Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat soll der 24-Jährige am Freitag plötzlich mit mehreren Küchenmessern zunächst aus einem Fenster ins Freie geflüchtet sein. Der Aufforderung von Polizeibeamten, die Messer abzulegen und stehenzubleiben, habe er ignoriert.

Stattdessen habe er ein Messer gezielt auf einen Beamten geworfen. Weiterhin mit zwei Messern bewaffnet, soll er dann zielgerichtet auf diesen Beamten zugelaufen sein. Der Polizei habe nach einer neuerlichen Aufforderung, die Messer abzulegen, geschossen.

Der Mann wurde verletzt und medizinisch behandelt. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Schussabgabe durch den Beamten wird durch die Staatsanwaltschaft untersucht. (afp)