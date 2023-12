Rückbau in großem Umfang: Spanien soll 7.500 Windkraftanlagen abbauen

Windkraftanlagen halten nicht ewig. Nach 20 bis 25 Jahren bauen die Betreiber diese meist ab, weil sie veraltet sind. Genau das geschieht demnächst mit rund 7.500 Turbinen in Spanien.

Denn neben reichlich Sonne gibt es in dem südeuropäischen Land auch viel Wind, weshalb die Regierung schon früh den Ausbau von „erneuerbaren“ Energien unterstützte. Im Jahr 1997 trat das „Gesetz des Stromsektors“ in Kraft, das neue Voraussetzungen für die Elektrizitätswirtschaft schaffte. Seitdem stieg die installierte Leistung laut dem spanischen Windenergie-Nachrichtenportal „REVE“ rapide an.

So hatte Spanien im Jahr 2022 rund 21.000 Windkraftanlagen, wie die Schweizer Zeitung NZZ berichtete. Doch jetzt prognostizierte der spanische Windenergieverband AEE, dass rund 36 Prozent aller bestehenden Windturbinen in Spanien innerhalb der nächsten fünf Jahre altersbedingt stillgelegt werden müssen. Das berichtet der öffentliche polnische Nachrichtensender TVP.

Demnach stehen rund 7.500 Windturbinen und insgesamt mehr als 21.000 Rotorblätter vor ihrer Demontage. Anschließend müssen sie abtransportiert und verarbeitet werden, was eine große logistische Herausforderung darstellt. Laut dem Branchenverband ist jede dritte Windkraftanlage in Spanien vor 2005 in Betrieb gegangen.

MOST PEOPLE ALREADY KNEW that wind turbines are not and never will be a capable source of energy – so Spain finally gets is and is dismantling 7500 wind turbines.

John Kerry – Al Gore – and the profiteers will keep lying to us for money – power – & control. pic.twitter.com/XQkSe3AoaG

— BelannF (@BelannF) December 14, 2023