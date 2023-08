Herzmuskelentzündung nach Corona-Impfung: Pfizer-Direktor in Erklärungsnot

Der medizinische Direktor von Pfizer Australien ist bei einer Senatsanhörung zur Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe in die Bredouille geraten. Auf viele Fragen reagiert er ausweichend. Stattdessen wiederholt er, dass „starke, robuste klinische Beweise“ über die Wirksamkeit zur Zulassung geführt hätten.

Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer wurde in einer Anhörung des australischen Senats zu den Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe befragt. Auf die Frage, warum der Impfstoff Myokarditis und Perikarditis-Fälle auslösen kann, kamen die Vertreter des Unternehmens ins Straucheln. Sie konnten keine Erklärung dazu abgeben.

Am 3. August erschienen Führungskräfte von Pfizer vor dem Ausschuss für Bildung und Arbeitsrecht. Dieser hat die Einführung des COVID-19-Impfstoffs in Australien unter die Lupe genommen. Der medizinische Direktor von Pfizer Australien, Dr. Krishan Thiru, und der Leiter der Abteilung Regulierungswissenschaften, Dr. Brian Hewitt, beteuerten, dass der mRNA-Impfstoff eindeutig sicher sei. Sie gaben an, dass die therapeutischen Tests für Impfstoffe sehr gründlich seien.

„Auf der Grundlage unserer klinischen Studien und Daten zur Arzneimittelüberwachung sowie der Erkenntnisse aus der Praxis, die sich aus der Verteilung von Milliarden von Impfstoffdosen ergeben, haben wir weiterhin großes Vertrauen in das Sicherheitsprofil des Impfstoffs“, so Dr. Thiru.

Der Pfizervertreter tat sich jedoch schwer, die Frage von Senator Gerard Rennick zu beantworten, welche biochemische Reaktion genau dazu führen könnte, dass Impfstoffempfänger Herzschäden erleiden – einschließlich Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzündung). Stattdessen wich Dr. Thiru der Frage aus und gab an, dass die Zahl der Myokarditis-Fälle weltweit gering sei. Er wies darauf hin, dass alle therapeutischen Produkte und Impfstoffe sowohl Vorteile als auch Nebenwirkungen hätten.

Laut Dr. Thiru habe die Gesamtheit der Beweise für den Impfstoff COVID-19 von Pfizer ergeben, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis stimmt. Dies hätten Zulassungsbehörden, Gesundheitsbehörden und Experten weltweit bestätigt – einschließlich des Gesundheitsministeriums und der Arzneimittelbehörde in Australien.

Während der Debatte kam auch das Thema hoch, dass der Virus trotz Impfung übertragen werden konnte. Die Pfizer-Beamten konnten keine Beweise dafür liefern, warum das Unternehmen den Eindruck erweckte, dass die Impfung eine Übertragung des COVID-19-Virus stoppen könnte. Eine solche Erklärung war damals am 13. Januar 2021 auf Twitter veröffentlicht worden. Darin heißt es: „Die Fähigkeit, schnell zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen und die Übertragung zu stoppen, hat für uns höchste Priorität.“

