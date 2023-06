Holunderblüten – heilsam und lecker

Ab Mitte Mai öffnen sich die schneeweißen Blüten des Holunderstrauchs, die weithin duften. Jetzt ist Sammelzeit der heilkräftigen Blüten – sie helfen bei Erkältungen und Fieber.

Der Schwarze Holunder, Sambucus nigra, ist seit alten Zeiten ein treuer Begleiter des Menschen. Dies bezeugen nicht nur viele uralte Mythen und Sagen um den „Hollerbusch“, in denen er unter anderem als Beschützer für Haus und Hof galt. Schriftliche Quellen belegen auch seine frühe medizinische Verwendung bei den alten Griechen, Römern und im Mittelalter.

Heilsame Inhaltsstoffe

So sind Holunderblüten ein bewährtes Heilmittel bei Erkältungskrankheiten und Fieber. Sie enthalten eine Reihe von gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen: Flavonoide, Gerbstoffe, Glykoside, Schleimstoffe, ätherische Öle sowie Vitamine und Mineralien – um nur einige zu nennen.

Flavonoide sind für die weiße Farbgebung der Blüten verantwortlich. Sie haben eine entzündungshemmende Wirkung und helfen, geschädigte Zellen zu reparieren. Zudem binden sie Erkältungsviren an sich und wirken gemeinsam mit den ätherischen Ölen beruhigend auf die Atemwege. Sie fördern die Produktion von dünnflüssigem Schleim, was hartnäckigen Husten lindert. Zusätzlich legen sich die enthaltenen Schleimstoffe als schützende Schicht über die Schleimhäute.

Die Glykoside in den Holunderblüten wirken schweißtreibend, was Fieber auf natürliche Weise senkt. Holunderblüten regen außerdem den gesamten Stoffwechsel an und sind harntreibend. Sie enthalten viele Vitamine und Mineralien und stärken somit das Immunsystem. Der feine Duft der Blüten wirkt zudem stimmungsaufhellend.

Um den Heilungsverlauf bei einer Erkältung zu unterstützen, können zwei bis drei Tassen Holunderblütentee pro Tag getrunken werden. Für eine Tasse Tee werden zwei gehäufte Teelöffel Holunderblüten mit 250 Milliliter kochendem Wasser übergossen und zehn Minuten ziehen gelassen.

Sammeln und Trocknen von Holunderblüten

In den Monaten Mai und Juni werden Holunderblüten in der Natur gesammelt. Sie können entweder frisch weiterverarbeitet oder für die Teezubereitung getrocknet werden. Holundersträucher sind häufig verbreitet. Man findet sie in Hecken, feuchten Wäldern, Steinbrüchen, neben Äckern und bei Bauernhöfen. Das Sammeln direkt neben einer stark befahrenen Straße sollte man vermeiden.

Der perfekte Zeitpunkt für das Sammeln ist, wenn alle Blüten einer Dolde geöffnet sind. Außerdem soll am Vormittag, wenn der Morgentau verdunstet ist, während einer trockenen und sonnigen Wetterperiode gesammelt werden. Am besten erntet man mithilfe einer Schere.

Vor der Weiterverarbeitung sind die Blüten von Schmutz und kleinen Insekten zu säubern. Dafür die Blüten leicht schütteln und ausklopfen. Werden die Blüten für die Teezubereitung aufbewahrt, müssen sie getrocknet werden. Hierfür ein Gitter (Kuchen-, Trockengitter) mit einem sauberen Tuch auslegen, darauf die Blüten locker verteilen und im luftigen Schatten trocknen. Die fertig getrockneten Blüten von den Stängeln abrebeln und in einem dicht verschließbaren Gefäß lichtgeschützt aufbewahren. Somit bleiben die Inhaltsstoffe möglichst lange erhalten.

Holunderblüten finden ebenso in der Küche vielseitig Verwendung. Ob als Holunderblütensirup, in Pfannkuchenteig ausgebacken, in Pudding, Smoothies, Eis, Marmelade, Oxymel, Dressings oder als duftende Garnitur auf Salaten, Desserts und Torten – Holunderblüten erfreuen mit ihrem süßlichen Aroma den Gaumen. Besonders gut harmonieren Holunderblüten mit frischen Erdbeeren.

Holunderblütenwasser – erfrischend und gesund

Zutaten

1 Liter Trinkwasser oder Mineralwasser

1 Zitrone (Bio)

4 Dolden Holunderblüten

3 – 4 Esslöffel Zucker oder Honig

2 Stängel Melisse

3 – 4 Erdbeeren

Zubereitung

Zunächst die Holunderblüten säubern. Die Zitrone unter heißem Wasser waschen und in dünne Scheiben schneiden. Melisse in kaltem Wasser waschen und abtropfen lassen. Erdbeeren halbieren.

Zucker oder Honig in zwei Esslöffeln Wasser auflösen und zum restlichen Wasser geben. Melisse, Zitronenscheiben und Holunderblüten dazugeben und unter Wasser leicht drücken. Erdbeeren hinzufügen und mindestens zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Anstatt von Zucker kann alternativ auch Holunderblütensirup genommen oder das Süßungsmittel ganz weggelassen werden.

Mit Eiswürfeln servieren.

Guten Appetit!