Ikonisches Foto aus dem 2. Weltkrieg sorgt für Wirbel – Biden-Regierung hebt Verbot wieder auf

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat das Verbot eines berühmten Bildes aus dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgehoben, das in allen öffentlichen Einrichtungen für Angelegenheiten von Kriegsveteranen (VA) entfernt werden sollte.

Das Foto zeigt einen Matrosen und eine Krankenschwester, die sich am 14. August 1945, nach der Kapitulation Japans, auf dem Times Square in New York City küssen.

„Lassen Sie mich klarstellen: Dieses Bild wird nicht aus VA-Einrichtungen verbannt. Wir werden es in VA-Einrichtungen behalten“, schrieb Denis McDonough, Minister für Kriegsveteranenangelegenheiten auf der Plattform X, früher Twitter.

Let me be clear: This image is not banned from VA facilities – and we will keep it in VA facilities. pic.twitter.com/dYSikLxHAJ

— Secretary Denis McDonough (@SecVetAffairs) March 5, 2024