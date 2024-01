Corona-Impfpflicht beim US-Militär: Soldaten wollen Militärführung zur Verantwortung ziehen

231 aktive Angehörige und Veteranen des US-Militärs haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie versprechen, die Verantwortlichen für die Umsetzung der COVID-19-Impfpflicht zur Rechenschaft zu ziehen.

„Wir verpflichten uns, die militärischen Führer, die das Gesetz gebrochen haben, aus dem Ruhestand zu holen und Militärtribunale einzuberufen, um sie für ihre Verbrechen zu verurteilen“, heißt es in dem Brief vom 1. Januar.

Laut dem Brief planen Tausende Veteranen aus dem Netzwerk der Unterzeichner in den kommenden Jahren für den Kongress zu kandidieren und sich um Regierungsämter zu bemühen. Sie versprechen, ein Gesetz einzuführen, um die mutmaßlichen Täter zu belangen und ihnen ihre Ruhestandsbezüge zu entziehen.

Das Schreiben richtet sich an das amerikanische Volk, nennt aber auch die Namen einiger hochrangiger Führungskräfte im US-Militär, die nach Ansicht der Unterzeichner gegen das Gesetz und die Verfassung verstoßen haben. Darunter sind Generalstabschefs, Kommandeure von Militärakademien, Generalinspektoren und Generalstabschefs von Dienststellen.

Ein keinesfalls leichter Schritt

Viele Unterzeichner sagten, dass sie ein erhebliches persönliches Risiko auf sich nehmen, um für das einzutreten, woran sie glauben, und um ihre unveräußerlichen Rechte zu verteidigen, die ihrer Meinung nach mit Füßen getreten wurden.

Epoch Times sprach mit dem Verfasser des Briefes, Fregattenkapitän Robert A. Green Jr. Er sagte, er habe bewusst Worte von Thomas Jefferson aus der Unabhängigkeitserklärung gewählt, um das anzusprechen, was er als die derzeitige Vertrauenskrise im Militär des Landes bezeichnete.

Green und seine Mitstreiter hätten den Brief unterzeichnet, „um den Gründervätern nachzueifern, die ihr Leben, ihr Vermögen und ihre heilige Ehre für ihre Vision aufs Spiel setzten“.

Der einzige Unterschied nun sei, dass es bei ihnen nicht darum ginge, sich von etwas Bestehendem zu trennen (wie einst die dreizehn Kolonien von Großbritannien), sondern um Recht und Gesetz innerhalb des Militärs wiederherzustellen.

„Zerstörung einer nationalen Institution“

Laut Ex-Oberstleutnant Bradley Miller sei die Corona-Impfpflicht nicht der erste Verstoß gegen die Rechte der Soldaten. Vielmehr sei es der Höhepunkt nach „einer langen Reihe von Missbräuchen“ gewesen.

Das Land sei Zeuge „der umfassenden Zerstörung einer unserer ältesten und wichtigsten nationalen Institutionen von innen heraus“.

Es sei die moralische und patriotische Pflicht der Unterzeichner, sich der militärischen Führung rechtmäßig zu widersetzen, so Miller.

Wie kann das Volk einer Institution vertrauen, dass sie ihren Auftrag moralisch korrekt ausführt, wenn sie vorsätzlich gegen das Gesetz verstößt?“

Fregattenkapitän Green hofft, dass der Brief „ein Weckruf für die namentlich genannten Führungspersonen ist und ebenso für die Tausenden, die nicht namentlich genannt wurden, aber ebenso mitschuldig sind“.

Soldaten ist es untersagt, die US-Regierung aufgrund von unrechtmäßiger Verletzung oder Tod zu verklagen. „Deshalb bekommen unsere hochrangigen Führungskräfte selten persönliche Konsequenzen für ihre Entscheidungen zu spüren“, sagte er. Green hofft, dass durch ihren Vorstoß die Militärführung künftig, bevor sie über Maßnahmen entscheidet, die Auswirkungen auf die verfassungsmäßigen Rechte der Soldaten berücksichtigt.

Mahnung an die militärische Führung

Oberstleutnant Carolyn Rocco hat über 20 Jahre in der Luftwaffe gedient. Für sie dient der Brief zwei Zielen. Erstens sei es „ein Versprechen an das amerikanische Volk, dass es Angehörige der Streitkräfte gibt, die ihren Eid ernst nehmen, die Verfassung gegen alle Feinde im In- und Ausland zu verteidigen“.

Sie hofft, dass der Brief den Amerikanern den Glauben an Gerechtigkeit zurückgibt, in einer Zeit, in der viele Politiker und militärische Führer moralisch verkommen seien. Denn „Mut ist ansteckend“.

Zweitens, so Rocco, sei der Brief eine Mahnung an „die militärische Führung, dass der Elefant im Raum – die negativen Auswirkungen der Corona-Impfpflicht – nicht verschwindet, bis Rechenschaft abgelegt wird“.

„Viele wollen es unter den Teppich kehren und so weitermachen, als ob die letzten zwei Jahre nicht passiert wären“, sagte sie. „Aber so wird es nicht laufen.“ Die niedrigen Rekrutierungszahlen seit den 1970er-Jahren seien der „Beweis für die Misere des Verteidigungsministeriums“.

Pentagon schlug Warnungen in den Wind

Viele hochrangige Militärführer hätten Warnungen ignoriert, dass eine Impfpflicht schwerwiegende Folgen haben würde, so Rocco. Zehntausenden von Soldaten und ihren Familien sei seelischer, emotionaler und körperlicher Schaden zugefügt worden.

Solange das Militär nicht wieder „eine Institution der Ehre und der Moral“ werde, würden die betroffenen Soldaten Menschen, die ihnen etwas bedeuten, nicht dazu ermutigen, sich zum Dienst zu verpflichten.

Fregattenkapitän Green und Oberstleutnant Rocco betonen, dass ihre Ansichten nicht die offizielle Meinung des Verteidigungsministeriums, der Marine oder der Luftwaffe widerspiegeln. Das Pentagon hat bis zum Redaktionsschluss nicht auf Anfragen der Epoch Times reagiert.

Lesen Sie auch Wegen rassenbasierter Zulassungen: US-Militärakademie West Point verklagt

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Over 200 Service Members, Veterans Pledge to Hold Military Leaders Accountable for Vaccine Mandate“ (deutsche Bearbeitung nh)