Israels Verteidigungsminister reist nach Washington

In der US-Hauptstadt werde Gallant unter anderem mit seinem Amtskollegen Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken sprechen, kündigte die israelische Regierung am Samstagabend an. Es ist die erste Reise des Verteidigungsministers nach Washington seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas vor mehr als fünf Monaten.

In den Gesprächen von Gallant solle es um „die Entwicklung des Krieges gegen die Terrororganisation Hamas“ gehen, erklärte die israelische Regierung. Sie hatte sich zuletzt mit zunehmender Kritik aus den USA konfrontiert gesehen. Präsident Joe Biden warnte zuletzt mit immer größerem Nachdruck vor einer von Israel geplanten Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens, wo mittlerweile rund 1,5 Millionen der insgesamt 2,4 Millionen Bewohner des Palästinensergebietes Schutz suchen.

Unter anderem deshalb war am Freitag US-Außenminister Blinken in Israel – und hatte sich eine deutliche Abfuhr eingehandelt: Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte nach Beratungen mit Blinken, er halte auch ohne die Unterstützung Washingtons an der geplanten Rafah-Offensive fest. Blinken sagte seinerseits, mit einem großangelegten Militäreinsatz in Rafah gehe Israel das Risiko ein, sich „weltweit weiter zu isolieren“. (afp)