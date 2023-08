Käfigkampf mit Zuckerberg: Musk gibt Update

Facebook-CEO Mark Zuckerberg (links) auf der Allen & Company Sun Valley Conference in Sun Valley, Idaho, am 8. Juli 2021. Der CEO von SpaceX und des Elektroautoherstellers Tesla, Elon Musk (rechts), spricht während einer Veranstaltung auf der Vivatech-Messe für Technologie-Startups und Innovation auf dem Messegelände Porte de Versailles in Paris am 16. Juni 2023. Foto: Kevin Dietsch, Joel Saget/Getty Images