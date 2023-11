Ausland Deal für COP 28

Klimawandelfonds soll arme Länder unterstützen – auch China und Golfstaaten sollen einzahlen

Ein neuer Fonds soll Schäden und Verluste durch den Klimawandel in armen Ländern finanzieren. Dies soll auf der nächsten Weltklimakonferenz beschlossen werden. COP 28 beginnt am 30. November in Dubai.