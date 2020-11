Linke wollen Republikaner „niederbrennen“ – „CNN“ veröffentlicht Liste von Senatoren, die Biden nicht gratuliert haben

In den USA werden von linker, demokratischer Seite Forderungen laut, Trump und alle seine Unterstützer für die vier Jahre seiner Präsidentschaft „zur Rechenschaft zu ziehen“. Manche gehen sogar so weit, alle Republikaner „niederbrennen“ zu wollen.

Denunziantentum und die Stigmatisierung von Trump-Anhängern scheinen in den USA gerade ihren Höhepunkt zu erreichen. Am Dienstag, 10. November, veröffentlichte „CNN“ eine Namensliste von allen 49 Senatoren der Republikaner, die Joe Biden bislang nicht zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gratuliert haben.

Dabei hat Präsident Donald Trump noch keine Niederlage eingestanden. Im Gegenteil: In sechs Bundesstaaten laufen Verfahren wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs, darunter in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada und Arizona.

Der Namensliste waren diesbezügliche Forderungen von Demokraten und Trump-Gegnern auf Twitter vorausgegangen.

„Name und Schande für immer“

„Wir sollten eine Liste aller Personen führen und veröffentlichen, die Trumps frivole und gefährliche Angriffe auf die Wahl unterstützen. Name und Schande für immer“, twitterte Evan McMullin, der 2016 als unabhängiger Präsidentschaftskandidat scheiterte.

We should keep and publish a list of everyone who assists Trump’s frivolous and dangerous attacks on the election. Name and shame forever. — Evan McMullin 🇺🇸 (@EvanMcMullin) November 6, 2020

„Archiviert jemand diese Trump-Schmeichler“?

„Archiviert jemand diese Trump-Schmeichler für den Fall, dass sie in Zukunft versuchen, ihre Mittäterschaft herunterzuspielen oder zu leugnen? Ich sehe eine vernünftige Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft viele Tweets, Schriften und Fotos gelöscht werden“, twitterte die demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses Alexandria Ocasio-Cortez.

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 6, 2020

Die Namen der 49 Senatoren flackerten in den USA über den Bildschirm. Es erweckte den Eindruck, als wolle man sie als Verbrecher und Landesverräter an den Pranger stellen – Methoden, die man bisher nur aus kommunistischen Diktaturen kennt.

Aber das ist noch nicht alles. Wie „The Federalist“ berichtet, ist im Internet eine Webseite aufgetaucht, die von drei ehemaligen Mitarbeitern von Barack Obama und Pete Buttigieg letzte Woche auf Twitter unter dem Namen „The Trump Accountability Project“ angekündigt wurde.

„Die angehenden Apparatschiks Emily Abrams, Michael Simon und Hari Sevugan lobten die Website, deren erklärte Mission es ist, ‚niemals diejenigen zu vergessen, die die Trump-Agenda vorangetrieben haben‘“, schreibt das Blatt.

Trump-Unterstützer „zur Rechenschaft ziehen“

Laut der inzwischen privatisierten Website, deren Internetarchive erfasst wurden, sollten alle, die mit der Trump-Administration in Verbindung stehen, einschließlich derjenigen, die ihn wählten, zu seiner Regierung gehörten, ihn finanzierten, ihn unterstützten, für ihn in Anwaltskanzleien arbeiteten und ihn im Allgemeinen unterstützten, „zur Rechenschaft gezogen werden“.

Die Website enthält eine umfassende Liste „bekannter Mitarbeiter“, darunter der US-Außenminister Mike Pompeo, die US-Bildungsministerin Betsy DeVos, der Stabschef des Weißen Hauses Mike Meadows, die Pressesprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany, die Wahlkampfberater Kellyanne Conway und Steve Bannon sowie die 56 Bundesrichter, darunter die von Präsident Trump ernannten Richter Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett vom Obersten Gerichtshof der USA. „Niemand wird verschont: Assistenten, Rezeptionisten, Stenographen, Kalligraphen – unsere fleißigen Kameraden wissen, wie man Namen nennt“, so „The Federalist“.

„Wir müssen die Republikanische Partei kollektiv niederbrennen“

Jennifer Rubin von der „Independent Women’s Voice“, will radikal alle „Republikaner“ niederbrennen, wie aus einem Tweet hervorgeht:

„Krank. ‚Überlebende‘

‚Es ist nicht nur, dass @realDonaldTrump verlieren muss, seine Unterstützer müssen verlieren. Wir müssen die Republikanische Partei kollektiv niederbrennen. Wir müssen sie nivellieren. Denn wenn es Überlebende gibt…., werden sie es wieder tun.

Sick. “survivors” “It’s not only that @realDonaldTrump has to lose, his enablers have to lose. We have to collectively burn down the Republican Party. We have to level them. Because if there are survivors….they will do it again.” Jennifer Rubinpic.twitter.com/Y4FDIgKFDt — Independent Women’s Voice (@IWV) November 7, 2020





(nmc)

