LIVE-TICKER: Vor Hamas-Angriff: Israels Geheimdienst wusste offenbar von „ungewöhnlichen Aktivitäten an der Grenze“

Israelische Soldaten in Kfar Aza an der Grenze zum Gazastreifen, am 10. Oktober 2023. Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was das nun nach dem blutigen Terror-Angriff auf Israel bedeutet, wird Kanzler Scholz heute im Bundestag erklären. Israel setzt seine Gegenangriffe im Gazastreifen fort.

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel verschärft sich die Lage in Nahost weiter: Die israelische Armee setzt ihre Vergeltungsschläge mit aller Härte fort. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen – unsere Kollegen der Epoch Times Israel sind mittendrin. Diese warnen: „Es handelt sich nicht um einen gleichberechtigten oder ausgewogenen Kampf zwischen Ländern, sondern um eine Terrorgruppe, die Hamas, die in Israel eindringt und unbewaffnete Zivilisten tötet und entführt.“ Hier die vorangegangenen Geschehnisse: 7. Oktober, 8. und 9. Oktober, 10. Oktober und gestern, 11. Oktober.

+++ TICKER 12. Oktober +++

Live-Ansicht der Skyline von Gaza am 12. Oktober

18:56 Uhr – Vor Hamas-Angriff: Was wusste Israels Geheimdienste?

Stunden vor dem Großangriff der radikalislamischen Hamas bemerkten israelische Wachposten offenbar ungewöhnliche Aktivitäten an der Grenze, wie eine Lokalzeitung unter Berufung auf Militär- und Sicherheitsquellen berichtet. Die israelische Armee und der Geheimdienst wurden daraufhin informiert. Trotz nächtlicher Beratungen mit dem Generalstabschef und weiteren Generälen wurde das wahre Ausmaß der Bedrohung unterschätzt. Man hätte kleinere Angriffe erwartet, nicht jedoch ein Massaker dieses Ausmaßes, heißt es weiter. Ein „fataler Fehler“ kritisieren die Überlebten.

17:54 Uhr – Israel: Wasser und Strom für Gazastreifen nur gegen Freilassung von Geiseln

Israel erklärt am Donnerstag, den Gazastreifen so lange von der Versorgung mit Lebensnotwendigem abzuriegeln, bis die in den Küstenstreifen verschleppten Menschen freigelassen werden. „Humanitäre Hilfe für Gaza? Es wird kein elektrischer Schalter umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofftransporter einfahren, bevor die israelischen Entführten nach Hause zurückgekehrt sind“, erklärte der israelische Energieminister Israel Katz.

Die Hamas hatte gedroht, Geiseln zu töten, wenn Israel im Gazastreifen zivile Ziele ohne vorherige Warnung bombardieren werde. Das Rote Kreuz bot sich am Donnerstag als Vermittler in der Sache der Geiseln an und teilte mit, es stehe in Kontakt mit der Palästinenserorganisation und den israelischen Behörden.

17:21 Uhr – Abbas fordert „unverzügliches Ende der Aggression“ gegen die Palästinenser

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat ein „unverzügliches Ende der umfassenden Aggression gegen das palästinensische Volk“ gefordert. Abbas habe „Praktiken im Zusammenhang mit der Tötung oder Misshandlung von Zivilisten auf beiden Seiten“ zurückgewiesen, erklärte die palästinensische Präsidentschaft am Donnerstag nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II. in Amman. Am Freitag reist auch US-Außenminister Antony Blinken nach Amman, um Abbas und den jordanischen König zu treffen.

16:20 Uhr – Baerbock reist am Freitag zu nach Israel

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Freitag nach Israel. „Im Rahmen ihrer aktuellen Krisendiplomatie“ werde die Ministerin zu einem „Solidaritätsbesuch“ in Israel sein, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Donnerstag in Berlin mit.

15:25 Uhr – Zwei syrische Flughäfen nach israelischen Luftangriffen außer Betrieb

Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Bei den „zeitgleichen“ Luftangriffen seien die Rollfelder der beiden wichtigsten Airports des Landes beschädigt worden, berichtete das Staatsfernsehen am Donnerstag unter Berufung auf eine Militärquelle. Beide Flughäfen seien außer Betrieb. Israels Botschafter Ron Prosor sagte dem Sender Welt-TV, Ziel des Angriffs auf den Flughafen Damaskus seien „Waffenlieferungen aus Iran mit Raketen und Drohnen“.

Es waren die ersten israelischen Luftangriffe auf Syrien seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. Dies sei ein „verzweifelter Versuch“ Israels, die Aufmerksamkeit vom Konflikt mit der Hamas in Gaza „abzulenken“, zitierte das syrische Staatsfernsehen die Militärquelle.

Ron Prosor, Israels Botschafter in Deutschland, bestätigte den Angriff auf den Flughafen von Damaskus. „Wir haben das auch in der Vergangenheit gemacht, ein paar Mal in der Woche“, sagte er „Welt-TV“. Er verwies darauf, „wie intensiv“ die Waffenlieferungen aus dem Iran an „Syrien und Libanon“ seien. „Darum haben wir so viele Waffen und Raketen in der Gegend“, sagte Prosor.

13:47 Uhr – Syrien: Israel greift Flughäfen von Damaskus und Aleppo an

Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Donnerstag, eine „israelische Aggression“ richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.

Israel hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 zahlreiche Luftangriffe auf Ziele im Nachbarland Syrien geflogen. Dabei nahm die Armee in erster Linie Kämpfer der Hisbollah-Miliz und anderer pro-iranischer Gruppen ins Visier – sowie Stellungen der syrischen Armee.

Die israelische Regierung bestätigt nur selten einzelne dieser Einsätze, hat aber wiederholt erklärt, dass sie eine Ausweitung des iranischen Einflusses in Syrien nicht dulden werde. Dem Iran wird von Israel und westlichen Staaten vorgeworfen, die im Gazastreifen herrschende Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel zu unterstützen.

12:27 Uhr – US-Regierung in Gesprächen über Ausreise von Zivilisten aus Gaza

Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen.

Der ägyptische Außenminister, Samih Shoukry, bestätigte heute während einer Pressekonferenz mit dem litauischen Außenminister, dass der Rafah-Übergang für humanitäre Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens geöffnet bleiben wird. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Passierstellen gehen nach Israel.

11:40 Uhr – Raketenalarm in Sderot, Südisrael

Der Bürgermeister der südisraelischen Stadt Sderot warnt im staatlichen Radio vor akuten Sicherheitsproblemen infolge massiven Raketenbeschusses aus Gaza. Vier Personen starben, mehrere wurden schwer verletzt. Eine Evakuierung der Bevölkerung wird weiterfortgesetzt.

10:39 Uhr – Israel: Keine Versorgung für Gaza ohne Geiselfreilassung

Israels Energieminister Israel Katz hat für eine Versorgung des von der Hamas kontrollierten Gazastreifens mit Wasser, Strom und humanitärer Hilfe die Freilassung der Geiseln zur Bedingung gemacht. „Humanitäre Hilfe für Gaza? Kein elektrischer Schalter wird angeschaltet, kein Wasserhahn aufgedreht, kein Tanklastwagen wird hineinfahren, bis die entführten Israelis wieder zuhause sind“, erklärte Katz am Donnerstag.

10:05 Uhr – Israels Armee: Kein Flächenbombardement im Gazastreifen

Angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen hat ein israelischer Militärsprecher am Donnerstag betont, es gebe „kein Flächenbombardement“ in dem Palästinensergebiet. „Wir greifen kein Ziel an, das nicht auf Geheimdienstinformationen basiert“, sagte Sprecher Richard Hecht.

Die Angriffe seien zwar „größer als alles, was wir bisher gesehen haben“, sagte er. Die Armee bekomme aber jeweils konkrete Informationen darüber, wo militante Palästinenser sich versteckten. „Wenn eine beteiligte Person sich versteckt, werden wir (die Zivilbevölkerung) vor dem Angriff warnen“, sagte er. „Menschen, die gehen wollen, gehen dann.“

Die Angriffe konzentrierten sich darauf, die Infrastruktur der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas zu zerstören. Für die Zivilbevölkerung wird die Lage immer prekärer. Laut UN-Angaben sind rund 339.000 Menschen innerhalb des schmalen Küstenstreifens aus ihren Wohngebieten geflohen.

9:20 Uhr – Drohung von Katar zu Gaslieferungen in den Westen

Katar hat gedroht, die Gaslieferungen in den Westen einzustellen, wenn die Bombardierung des Gazastreifens nicht aufhört. Katar ist einer der wichtigsten Unterstützer der islamistischen Hamas. Es fordert die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt.

9:15 Uhr: Livestream zur Erklärung von Olaf Scholz

Hier der Link zur Regierungserklärung von Kanzler Scholz im Bundestag zu Israel.

8:25 Uhr – Israel fragt Berlin wegen Munition für Kriegsschiffe

Israel hat Deutschland um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Zudem sollen nach Informationen von dpa unter anderem auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden seien.

Zuvor hatte das Bundesverteidigungsministerium bestätigt, dass Deutschland Israel mit bis zu zwei von der Bundeswehr geleasten Kampfdrohnen vom Typ Heron TP unterstützen wird. Die Bundeswehr least derzeit fünf Drohnen dieses Typs. In Israel werden an ihnen deutsche Soldaten ausgebildet.

8:05 Uhr – Notstandsregierung gegen „Feind schlimmer als den IS“

Israels Ministerpräsident Netanjahu und Oppositionspolitiker Benny Gantz verabredeten eine Notstandsregierung. Die gemeinsame Führung sei nötig, um einen „Feind schlimmer als den IS“ zu bekämpfen, sagte Netanjahu am Mittwochabend unter Verweis auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS). „Wir kämpfen mit voller Kraft, an allen Fronten, wir sind zum Angriff übergegangen. Jedes Mitglied der Hamas ist ein toter Mann“, fügte Netanjahu hinzu, wie die israelische Internet-Zeitung „The Times of Israel“ berichtete.

Eine Notstandsregierung gilt als politische Voraussetzung, um weitreichende militärische und politische Entscheidungen, wie eine Bodenoffensive zu treffen.

7:30 Uhr – Biden: Israel muss nach den „Regeln des Krieges“ handeln

US-Präsident Joe Biden hat Israel aufgefordert, nach den „Regeln des Krieges“ zu handeln. Biden kennt den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu seit über 40 Jahren und spricht von einer „sehr offenen Beziehung“ zu ihm. Er solle die Zahl der zivilen Opfer in Gaza so gering wie möglich halten und nach dem Völkerrecht handeln. In einer Rede vor führenden Vertretern jüdischer Gemeinden richtete er auch eine Warnung an den Iran. Seine Regierung werde alles tun, um die von der Hamas verschleppten US-Amerikaner in Sicherheit zu bringen. Über die Details sprach er nicht.

7:05 Uhr – US-Außenminister Antony Blinken wird in Israel erwartet

Am Donnerstag wird US-Außenminister Antony Blinken in Israel erwartet. Er will bei seinem Solidaritätsbesuch ranghohe Regierungsvertreter treffen und über weitere US-Militärhilfen sprechen.

„Wir bereiten uns auf die nächsten Schritte vor. Wir haben eine große Anzahl von Zielen getroffen“, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Cornicus am Donnerstagmorgen. In den vergangenen 24 Stunden seien „weniger Raketen“ nach Israel abgefeuert worden, das sei „ein gutes Zeichen“. Die israelischen Angriffe trafen nach Angaben der Hamas Dutzende Gebäude, Fabriken, Moscheen und Geschäfte.

Nach Angaben der UNO sind durch die Vergeltungsangriffe Israels im Gazastreifen mehr als 338.00 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab die Zahl der Toten – bezeichnet als „Märtyrer“ – im Gazastreifen mit 1.200 an. Die Zahl kann nicht unabhängig überprüft werden.

6:44 Uhr – Regierungserklärung im Bundestag um 9 Uhr

Scholz wird am Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Die drei Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen nach der zweistündigen Debatte gemeinsam mit der CDU/CSU einen Entschließungsantrag zur Abstimmung stellen, in dem die „barbarischen Gewaltakte“ aufs Schärfste verurteilt werden. Deutschland müsse „auf der Grundlage des Völkerrechts Israel alles Notwendige und Erwünschte zur Verfügung stellen, was es für die Verteidigung braucht“, heißt es darin.

Scholz hatte Israel bereits kurz nach der blutigen Attacke der Hamas mit vielen hundert Todesopfern die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln.“

6:32 Uhr – Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute den Emir von Katar

Scholz kündigte Beratungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an und trifft bereits heute in Berlin Tamim bin Hamad Al Thani, den Emir von Katar.

Aus der Unionsfraktion kam Kritik an dem Treffen. „Wir können nicht morgens den Terror der Hamas verurteilen und dann mit dem Hauptsponsor des Terrors zu Mittag essen“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann der Zeitung „Welt“.

Vizekanzler Robert Habeck sagte am Mittwoch, es sei richtig, „dass auch meinen Informationen nach Katar ein Finanzier der Hamas ist“. Der Grünen-Politiker verwies aber auch darauf, dass Katar Kontakte habe, über die Deutschland oder Israel nicht verfügten. „Und deswegen finde ich es richtig, dass der Bundeskanzler mit dem Emir redet. Und so wie ich den Bundeskanzler kenne – und wir haben uns darüber ausgetauscht – weiß ich auch, dass er Klartext mit ihm reden wird.“

Nach dem Terror-Angriff der Hamas hatte Katar allein Israel für die Eskalation der Gewalt verantwortlich gemacht und auf die „ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes“ verwiesen. Nach Angaben der Hamas versucht Katar aber zu vermitteln, um einen Austausch israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen zu erreichen.

Der Angriff der Hamas wird in der arabischen Welt unterschiedlich bewertet. Während Katar, Kuwait und Oman allein Israel die Schuld an der Eskalation geben, fanden die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain gemäßigtere Worte – sie haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Saudi-Arabien forderte ein sofortiges Ende der Eskalation. Gleichzeitig warnte die Regionalmacht vor einer „Entziehung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes“.

6:00 Uhr – Brasilien setzt weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats an

Für Freitag hat Brasilien eine weitere Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Krieg zwischen der Hamas und Israel angesetzt. Der brasilianische Außenminister Mauro Vieira unterbrach eine Asienreise, um bei dem Treffen „die Situation im Gazastreifen anzusprechen“. Brasilien hat derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne. Bei dem ersten Treffen am Sonntag verurteilten zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats den massiven Angriff der Hamas auf Israel, die Reaktion erfolgte nicht einstimmig.

5:45 Uhr – Bundeswehr-Drohnen für Israel zugesagt

Das Verteidigungsministerium sagte Israel am Mittwochabend zu, zwei Aufklärungsdrohnen des israelischen Typs Heron TP aus den Beständen der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Es reagierte damit auf eine entsprechende Anfrage Israels.

5:00 Uhr – Was geschah in der Nacht?

Es gibt Anzeichen, dass Israels Armee in dem dicht besiedelten Gebiet eine Bodenoffensive starten wird. 300.000 Soldaten sind mobilisiert.

Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. US-Außenminister Antony Blinken reist nach Israel, wo er heute Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen will.

UN-Generalsekretär António Guterres fordert schnelle Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. „Wir brauchen jetzt schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“, sagte Guterres am Mittwoch in New York. Die Hamas forderte er zur Freilassung aller Geiseln auf.

Ägypten sichert Öffnung seiner Grenze nach Gaza zu

Ägypten sicherte den Vereinten Nationen die Öffnung seiner Grenze nach Gaza für humanitäre Hilfslieferungen zu. Auch der nahe dem Übergang Rafah gelegene Flughafen in Al-Arisch auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel könnte genutzt werden, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten.

