Militärjunta in Mali „suspendiert“ Aktivitäten politischer Parteien

Die in Mali regierende Militärjunta hat am Mittwoch die Suspendierung aller politischen Aktivitäten angeordnet. Begründet wird der Schritt nach Angaben eines Regierungssprechers in einem von Juntachef Assimi Goita erlassenen Dekret mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Demnach betreffe die Suspendierung, die bis auf weiteres und im ganzen Land gelte, die „Aktivitäten politischer Parteien und die Aktivitäten mit politischem Charakter von Vereinigungen“.

Zuvor hatten am 1. April mehr als 80 politische Parteien und zivile Gruppen in einer gemeinsamen Erklärung Präsidentschaftswahlen und ein Ende der Militärherrschaft „so bald wie möglich“ gefordert.

Das westafrikanische Land wird seit Staatsstreichen in den Jahren 2020 und 2021 von Juntas regiert. Die sich verschlechternde Sicherheitslage wird durch eine humanitäre und politische Krise noch verschärft. (afp)