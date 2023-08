Minenräumer in Kambodscha finden tausende Sprengsätze auf Schulgelände

Kambodscha arbeitet in der Minensuche auch mit speziell ausgebildeten afrikanischen Ratten, die Minen erschnüffeln. Foto: iStock

Jahrzehnte nach dem Ende des Bürgerkrieges in Kambodscha sind auf dem Gelände einer Schule tausende Sprengsätze aus Kriegszeiten entdeckt worden. Bis 2025 sollen alle Minen im Land entschärft sein.

Minenräumer stießen auf dem Gelände eines Gymnasiums in der Provinz Kratie im Norden des südostasiatischen Landes innerhalb von drei Tagen auf mehr als 2.000 Granaten und andere explosive Hinterlassenschaften, wie der Chef des kambodschanischen Minenräumzentrums, Heng Ratana, am Sonntag berichtete.

Die Sprengsätze wurden demnach gefunden, nachdem die auf dem Gelände eines ehemaligen Armeestützpunktes gelegene Schule Land gerodet hatte, um ihren Garten zu vergrößern.

Bilder zeigten verrostete und in Reihen gestapelte Sprengsatzreste. Die Schule wurde nach dem Fund vorübergehend geschlossen. Die Behörden vermuten, dass auf dem Gelände noch weitere Sprengsätze aus der Zeit des Bürgerkriegs liegen könnten.

Eines der am stärksten vermintes Land der Welt

Nach einem drei Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg, der 1998 endete, gehört Kambodscha zu den am stärksten verminten Ländern der Welt. Die US-Armee hatte zudem während des Vietnam-Kriegs in den 60er und 70er Jahren in den Nachbarländern Kambodscha und Laos Millionen Streubomben abgeworfen, um Stützpunkte von Kommunisten zu treffen.

In den vergangenen 40 Jahren kamen rund 20.000 Menschen in Kambodscha durch Minen oder Blindgänger ums Leben. Bis 2025 will die Regierung endlich alle Minen und Sprengsätze entschärft haben. (AFP)