Moderna, Pfizer & Co: Texas ermittelt gegen Corona-Impfstoffhersteller wegen Betruges

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton bei einer Veranstaltung in Brackettville, Texas, am 11. Oktober 2021. Foto: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times

Wurden der Bevölkerung falsche Versprechungen mit einer Corona-Impfung gemacht? Texas geht nun der Frage nach. Falls ja, dann handelt es sich nach texanischem Recht um eine Straftat.

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Podcast von Podcaster angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um den Podcast anzuhören.

Texas hat Ermittlungen gegen die drei führenden COVID-19-Impfstoffhersteller in die Wege geleitet. Generalstaatsanwalt Ken Paxton prüft nun, ob Moderna, Pfizer und Johnson & Johnson die Öffentlichkeit über die Wirksamkeit ihrer COVID-19-Impfstoffe belogen haben. Das gab der Republikaner am 1. Mai bekannt.

Die Unternehmen hätten möglicherweise gegen texanische Handelsgesetze verstoßen, sagte Paxton. Es sei verboten, ein Produkt oder Dienstleistungen mit Aussagen zu vermarkten, von denen man weiß, dass sie „die Beschaffenheit von Sachgütern, Wertpapieren, Dienstleistungen oder anderen Angeboten falsch darstellen“.

Außerdem sei es verboten zu behaupten, eine Ware erfülle einen bestimmten Standard oder bestimmte Qualität, wenn sie in Wahrheit einen anderen habe.

Nach Angaben der Bundesbehörden wurden in den USA Impfstoffe von Moderna oder Pfizer und dessen Partner BioNTech verabreicht. Der drittbeliebteste Impfstoff war Johnson & Johnson. Bis 2022 waren keine anderen Impfstoffe verfügbar.

Gain-of-Function-Forschung

Zudem will die Staatsanwaltschaft klären, ob die Pharmakonzerne umstrittene Gain-of-Function-Experimente betreiben. Bei der Gain-of-Function-Forschung wird ein Virus oder ein Krankheitserreger gefährlicher gemacht, indem seine Übertragbarkeit oder Pathogenität erhöht wird.

Paxton hat alle drei Unternehmen schriftlich aufgefordert (PDF), innerhalb von 30 Tagen bestimmte Dokumente bezüglich ihrer Corona-Impfstoffforschung einzureichen – einschließlich Angaben über Nebenwirkungen und Todesfällen.

Diese Pandemie war eine sehr schwierige Zeit für die Amerikaner. Wenn ein Unternehmen die Verbraucher in dieser Zeit illegal ausgenutzt oder die Sicherheit der Menschen gefährdet hat, um seine Gewinne zu steigern, wird es zur Verantwortung gezogen werden“, sagte Paxton in einer Erklärung.

„Die katastrophalen Auswirkungen der Pandemie und die anschließenden Maßnahmen, die unserem Land und den Bürgern aufgezwungen wurden, verdienen eine intensive Prüfung, und wir gehen jedem Hinweis auf Fehlverhalten mit aller Konsequenz nach“, so der Staatsanwalt weiter.

Obwohl die Hersteller aufgrund eines Notfallerlasses der Trump-Regierung im Jahr 2020 weitgehend vor Klagen geschützt sind, gibt es jedoch Ausnahmen bei „vorsätzlichem Fehlverhalten“.

Gemeint ist damit eine Handlung oder Unterlassung, die

„vorsätzlich zur Erreichung eines unrechtmäßigen Zwecks“, „wissentlich ohne rechtliche oder faktische Rechtfertigung“, „unter Missachtung eines bekannten oder offensichtlichen Risikos, das so groß ist, dass der Schaden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Nutzen überwiegt“, vorgenommen wird.

Vertreter von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson reagierten bis Redaktionsschluss nicht auf eine Bitte der Epoch Times um Stellungnahme.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Covid-Imspfstoffen? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil:



Impfen ja oder nein? Wie ist Ihre Meinung über die COVID-Impfung? Gab es bei Ihnen oder in Ihrem unmittelbaren Umfeld Nebenwirkungen? Falls Nebenwirkungen auftraten: Wurde Ihnen bzw. der betroffenen Person in Ihrem Umfeld ausreichend geholfen? Würden Sie mit Ihrem heutigem Wissensstand die COVID-19 Impfung empfehlen?

Project Veritas enthüllte Gain-of-Function-Forschung bei Pfizer

Erst Anfang des Jahres entlockte ein Undercover-Reporter von Project Veritas einem leitenden Pfizer-Angestellten, dass das Pharmaunternehmen Gain-of-Function-Forschung einsetzt, um die Entwicklung neuer Impfstoffe zu erleichtern.

„Wenn wir das jedoch tun, besteht allerdings das Risiko, dass – wie Sie sich vorstellen können – niemand ein Pharmaunternehmen haben möchte, das Viren mutiert […]. Also denken wir in Zukunft darüber nach. Auch werden wir sehr wahrscheinlich neue Impfstoffe entwickeln […]“, sagte Dr. Jordon Walker, ein leitender Mitarbeiter für Forschung und Entwicklung bei Pfizer gegenüber einem Undercover-Mitarbeiter von Project Veritas.

Die Wissenschaftler von Pfizer würden ein Verfahren zur Mutation von COVID-19 „optimieren“, aber langsam vorgehen, „weil alle sehr vorsichtig sind“.

In einer schriftlichen Erklärung bestritt der Konzern die Vorwürfe, Gain-of-Function-Experimente zu betreiben. Der Konzern habe lediglich, „das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus verwendet, um das Spike-Protein von neuen, bedenklichen Varianten zu exprimieren („herauszudrücken“).

Das sei immer dann gemacht worden, sobald die Gesundheitsbehörde eine neue Virusvariante fand und um zu bewerten, ob eine Aktualisierung des Impfstoffs notwendig sei.

Für Dr. Robert Malone, der die RNA-Technologie maßgeblich mitentwickelte, kommt Pfizers Stellungnahme einem Eingeständnis gleich. „Was [Pfizer] beschreibt, ist im Grunde nichts anderes, als was im Wuhan Institute of Virology gemacht wurde“, so der Virologe gegenüber NTD. Das chinesische Labor führte nach Angaben der US-Behörden riskante Experimente an Mäusen durch und befindet sich in der gleichen Stadt, in der die ersten Corona-Fälle entdeckt wurden.

Pfizer-Mitarbeiter Walker habe laut Malone zudem den Begriff „gerichtete Evolution“ verwendet. Dieser sei von der Bedeutung her dem Begriff Funktionsgewinn nahezu identisch.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Texas Attorney General to Investigate Whether COVID-19 Vaccine Makers Misled Public (deutsche Bearbeitung nh)