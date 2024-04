Nach 16.000 Kilometern: Brite beendet Lauf durch Afrika in Tunesien

Der Brite Russ Cook ist kurz vor dem Ziel: Am Sonntag sollte der 27-Jährige seinen fast einjährigen Lauf durch den afrikanischen Kontinent in Tunesien beenden.

„Kommt und lauft den letzten Marathon, den letzten Halbmarathon, zehn Kilometer, fünf Kilometer, einen Kilometer“, lud Cook im Onlinedienst X ein, ihn auf der letzten Etappe zu begleiten. Er wolle „den letzten Tag dieses Projekts für alle öffnen, die es verfolgt und unterstützt haben“, schrieb er.

Cook startete seinen Lauf am 22. April 2023 am südlichsten Punkt Afrikas, dem Kap Agulhas in Südafrika. Seine Reise führte ihn mehr als 16.000 Kilometer weit bis nach Tunesien, wo er seinen Lauf am nördlichsten Punkt des Kontinents, dem Kap Ben Sakka, beenden will.

Am Ende seines Projekts wird er 19 Millionen Schritte in 16 Ländern gemacht haben.

Inspiration: Eigenen Träumen folgen

Mit seinem Lauf hat Cook mehr als 550.000 Pfund (rund 641.000 Euro) an Spenden für die Organisationen Running Charity und Sandblast gesammelt haben. Das Ende des Projekts soll mit einer Feier in einem Hotel in Bizerte gefeiert werden, Tunesiens nördlichster Stadt.

„Haltet Eure Daiquiris bereit, Mädels und Jungs, das wird mega“, schrieb Cook auf X. Vergangene Woche beschrieb er das letzte Jahr als „das härteste meines Lebens“. Er habe in jedem besuchten Land „unglaubliche Menschen“ getroffen, die „uns mit Liebe und Güte willkommen geheißen haben“.

Mit seinem Lauf wolle er andere Menschen dazu inspirieren, „ihren Träumen ein bisschen mehr zu folgen“, hatte der aus Worthing in Südengland stammende Cook zu Beginn seines Projekts erklärt. „Ich bin ein ganz normaler Kerl, und wenn ich das kann, dann können die Leute das hoffentlich auch auf ihr eigenes Leben anwenden, wie auch immer sie wollen.“ (afp)