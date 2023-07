Neffe von Kadyrow übernimmt Leitung des Russlandgeschäfts von Danone

Foto: YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Der 32-jährige Ibragim Sakrijew ist neuer Generaldirektor von Danone Russland, teilte die tschetschenische Regierung mit.

Ein Neffe des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow übernimmt die Leitung des Russlandgeschäfts von Danone. Der 32-jährige Ibragim Sakrijew sei neuer Generaldirektor von Danone Russland, teilte am Dienstagabend die tschetschenische Regierung mit. „Seine Wahl zeigt, dass die Vertreter des Teams des tschetschenischen Anführers und des Helden von Russland, Ramsan Achmatowitsch Kadyrow, talentierte und erfolgreiche Manager sind.“

Russland hatte am Sonntag per Präsidentendekret die Kontrolle über die Anteile des französischen Lebensmittelkonzerns Danone und der dänischen Brauerei Carlsberg an ihren russischen Tochtergesellschaften übernommen. Beide Unternehmen wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Kadyrow gilt als enger Verbündeter des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Danone war anders als viele andere internationale Unternehmen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zunächst in Russland geblieben. Ende Oktober teilte der Konzern schließlich mit, er beende den Großteil seiner Aktivitäten in Russland. Danone werde sich aus seinem Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Produkten zurückziehen und nur das Geschäft mit Säuglingsnahrung aufrechterhalten.

Die Carlsberg-Gruppe hatte im März 2022 angekündigt, Produktion und Verkauf in Russland einzustellen. Die Tochtergesellschaft Baltika arbeitete als eigenständiges Unternehmen weiter, um die 8.400 Beschäftigten in Russland zu unterstützen. (afp)