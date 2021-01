Neuer Termin: Rede von Präsident Trump am 12. Januar erwartet

US-Präsident Donald Trump hat eine Rede angekündigt. Zunächst wurde bei „FoxNews“ angegeben, dass diese heute (11. Januar) um 19:30 Uhr MEZ beginnen soll. Später verschob das Medienunternehmen die Zeitangabe auf 21:30 Uhr MEZ.

Mittlerweile wurde die Rede auf morgen (12. Januar) um 21:00 Uhr MEZ verschoben.

Es ist noch offen, ob die Rede direkt aus dem Weißen Haus übertragen wird. Eamon Javers, Journalist von CNBC, twitterte „I‘m told the White House is discussing the idea of President Trump making remarks on camera today about big tech, but no decisions have been made.“ [Mir wurde gesagt, dass das Weiße Haus die Idee diskutiert, dass Präsident Trump heute vor der Kamera Bemerkungen über Big Tech macht, aber es wurden noch keine Entscheidungen getroffen.]

Eamon ist Washington-Korrespondent für CNBC und berichtet über das Weiße Haus von Trump. Wirtschaft + Politik

Der Big Tech Shutdown

Social-Media-Nutzer in den USA, die Anstoß nehmen an der Auslegung der Gemeinschaftsstandards durch die etablierten Dienste wie Twitter und Facebook, sind in den vergangenen Monaten scharenweise zu Alternativanbietern wie Parler, Telegram oder Gab gewechselt, die ebenfalls Social Apps anbieten. Während Twitter den offiziellen Account des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump dauerhaft gesperrt hat, hat auch dieser einen offiziellen Account auf Parler eröffnet.

Parler-Geschäftsführer: Konzertierte Aktion

Parler-Geschäftsführer John Matze sagte am Sonntag, 10. Januar in der Fox-Sendung „Sunday Morning Futures“, dass sich Amazon, Apple, Google abgesprochen hätten, allen Parler-Nutzer den Zugang zur Socialmedia-Plattform zu versperren.

Ebenso hätten sie nach Aussage des CEOs Sonntag Nacht alle Server abgeschaltet, die für das Betreiben von Parler notwendig seien. Sogar der Anwaltskanzlei, die Parler vertrat, hätte sich dem Vorgehen gegen Parler angeschlossen, so Matze weiter.

Sie haben einen Versuch unternommen, nicht nur die Apps zu löschen, sondern tatsächlich die gesamte Firma zu zerstören. Aber es sind nicht nur diese drei Unternehmen; jeder Anbieter, von SMS-Diensten über E-Mail-Provider bis hin zu unseren Anwälten – sie haben uns alle abserviert, und zwar am selben Tag“, sagte Matze.

Die Tech-Konzerne begründen ihr Vorgehen mit den Ereignissen vom Kapitol in Washington am Mittwoch der Vorwoche (6.1.), als einige Dutzend Personen während der Zählung der Stimmen des Electoral College widerrechtlich ins Kapitol eingedrungen waren.

Sie behaupten zu Unrecht, „wir seien irgendwie für die Ereignisse am [6. Januar] verantwortlich“, kritisierte der CEO die Zensurpolitik von Amazon, Apple, Google & Co.

„Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich wieder online zu gehen, aber wir haben eine Menge Probleme, weil jeder Anbieter [des Servers], mit dem wir sprechen, nicht mit uns zusammenarbeiten will. Denn wenn Apple nicht zustimmt und Google nicht zustimmt, dann tun sie es auch nicht“, sagte Matze gegenüber „Fox“.

„Sie könnten jeden zerstören“ fügte er hinzu. Matze fordert die Rücknahme von Artikel 230 des Communications Decency Act in den USA. Durch den Paragrafen werden Social-Media-Plattformen und Technologieunternehmen geschützt, der einen umfassenden Haftungsschutz vor Inhalten bietet, die von Drittbenutzern erstellt wurden.

Ich sehe die Gefahr hier total. Was sie tun, und die Menge der Macht, die sie haben, ist nicht nur beängstigend, es ist eigentlich extrem erschreckend.“

(ks)