Brüssel unternimmt Vermittlungsversuch zwischen Serbien und Kosovo

Österreichische NATO-Friedenstruppen beobachten am 19. Juni 2023 den Protestmarsch ethnischer Serben, der von der Krisenstadt Mitrovica in die Gemeinde Zvecan im Norden des Kosovo führt. Die ethnisch geteilte Stadt ist in Aufruhr, seit die kosovarischen Behörden im vergangenen Monat versucht haben, kosovo-albanische Bürgermeister in einer Reihe von Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit einzusetzen. Foto: Stringer/AFP via Getty Images