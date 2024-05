Polen hat 20.000 Starlink-Terminals in der Ukraine finanziert

Polen hat die Finanzierung von 20.000 in der Ukraine genutzten Satellitenterminals vom Typ Starlink bestätigt. Die von Polen bezahlte Technik der Firma SpaceX des US-Hightechmilliardärs Elon Musk unterstütze die Internetversorgung der ukrainischen Armee, aber auch der Krankenhäuser, sagte der polnische Minister für Digitalisierung, Krzysztof Gawkowski, am Montag bei einem Besuch in Kiew.

Gawkowski und sein ukrainischer Amtskollege Mychailo Fedorow unterzeichneten eine Vereinbarung zur engeren Zusammenarbeit in der Cybersicherheit.

„Wir sind uns einig, dass die russischen Bedrohungen gegen Polen und die Ukraine im Cyberbereich sehr ähnlich sind. Polen führt einen Kalten Cyberkrieg mit Russland“, sagte Gawkowski. Fedorow hatte bereits im Januar bestätigt, dass Polen mit damals 7.900 bereitgestellten Starlink-Terminals der größte Lieferant der Satelliten-Technik ist.

Satelliten von Elon Musk

Starlink ist ein von SpaceX betriebenes Satellitennetzwerk, das in sehr abgelegenen Regionen, in denen die Kommunikationsinfrastruktur nicht mehr funktioniert, einen Zugang zum Internet ermöglicht.

SpaceX hatte Kiew nach dem Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine tausende Starlink-Terminals zur Verfügung gestellt, um die Internetversorgung in dem Land sicherzustellen.

Kiew hatte sich dafür sehr dankbar gezeigt. Das Verhältnis zu Musk wurde jedoch unter anderem durch dessen Äußerung getrübt, die Ukraine solle Russland Gebiete abtreten, um den Krieg zu beenden. (afp/red)