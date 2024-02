Polen: Erzbischof von Stettin tritt wegen Verschleierung von Kindesmissbrauch zurück

Papst Franziskus habe den Rücktritt von Andrzej Dziega akzeptiert, teilte der Vatikan am Samstag mit. Dziega gehe mit 71 Jahren „in Rente“, hieß es in einer kurzen Mitteilung des apostolischen Nuntius in Polen.

Polnische Medien hatten seit längerem über Vorwürfe gegen den katholischen Würdenträger berichtet, der Missbrauchsfälle in der Kirche vernachlässigt und verschleiert haben soll.

Laut der polnischen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ sollen Dokumente über zwei kircheninterne Fälle bereits an den Vatikan übermittelt worden sein. Dies wäre ein weiteres Kapitel in einer langen Serie von Missbrauchsfällen, welche die mächtige katholische Kirche in Polen sei Jahren erschüttern. (afp)