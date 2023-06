Prigoschin wirft Putin Fehleinschätzung der Lage vor – Internationale Reaktionen

Ein gepanzertes russisches Fahrzeug in einer Straße in Rostow am Don. Russlands Präsident Wladimir Putin hat angesichts des Aufstands des Wagner-Chefs Prigoschin von „Verrat“ gesprochen. Foto: Uncredited/AP/dpa

Kommentatoren des Machtkampfes zwischen Moskau und der Söldnergruppe Wagner bewerten den Verlauf der nächsten Stunden als entscheidend für die derzeitige Krise. Einige Politiker, darunter Außenministerin Baerbock, versprechen: Wir beobachten „die Entwicklung der Situation in Russland genau“.

Nachdem Putin in einer Ansprache an die Nation den Aufstand der Söldnertruppe Wagner als „tödliche Bedrohung“ für Russland bezeichnete, wirft Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin dem russischen Präsidenten eine Fehleinschätzung der Lage vor. „Der Präsident irrt sich schwer“, sagte Prigoschin am Samstag in einer Sprachnachricht auf seinem Telegram-Kanal. „Wir sind Patrioten unsere…