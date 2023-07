Qin Gang: Chinas verschwundener Außenminister aus seinem Amt entfernt

Foto: CNS/AFP via Getty Images

Chinas Außenminister Qin Gang. Archivfoto. Foto: CNS/AFP via Getty Images

Einen Monat lang rankten sich wilde Spekulationen über das Verschwinden des chinesischen Außenministers. Jetzt ist er sein Amt los.

Der seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Außenminister Qin Gang ist aus dem Amt entfernt worden. Wie der Staatssender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses bei einer Sitzung am Dienstag dafür. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen. Zunächst lag noch keine Begründung für den Schritt vor.

Qin Gang war erst im März nach einer steilen Karriere unter Staats- und Parteichef Xi Jinping zum Außenminister ernannt worden. Der 57. Jährige hatte am 25. Juni seinen letzten öffentlichen Termin in Peking. Seitdem ist er nicht mehr gesehen worden. Chinas Ober-Diplomat Wang Yi, der in der Hierarchie noch über Qin Gang steht, hatte den Außenminister mehrfach vertreten.

Viele Spekulationen

Anfangs hatte ein Sprecher des Außenministeriums auf Anfrage erklärt, Qin Gang sei aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Doch in den vergangenen Wochen hatte es unterschiedliche Spekulationen über das Schicksal des chinesischen Außenministers gegeben. Die Gerüchteküche brodelte.

Wie die US-Ausgabe der Epoch Times berichtete, habe am 10. Juli die Hongkonger pro-Peking Zeitung „Sing Tao Daily“ behauptet, dass Qin Gang mit Corona infiziert sei. Er würde noch einen halben Monat Ruhe benötigen und bald wieder in der Öffentlichkeit auftauchen, hieß es.

Tatsächlich nehmen die Corona-Infektionen in China seit Monaten wieder zu, wobei die richtigen Zahlen nur schwer zu ermitteln sein dürften. Bereits seit dem Ausbruch im Jahr 2020 verschleiert die KPC das Ausmaß der Ereignisse in China.

In den sozialen Medien Chinas und auch im Ausland mehren sich außerdem die Gerüchte, dass das Verschwinden von Außenminister Qin Gang mit einem außerehelichen Verhältnis des KPC-Funktionärs mit einer Frau – einer Hongkonger TV-Moderatorin – zu tun habe. Dabei wurde der Frau sogar unterstellt, eine Doppelagentin zu sein, die zu mehreren ranghohen Parteikadern enge Beziehungen unterhalte.

Weiter heißt es, dass die Frau kürzlich ein uneheliches Kind zur Welt gebracht habe, dessen Nachname Qin sei. Die Internetuser wussten zudem zu berichten, dass die Frau in einem luxuriösen Wohnsitz in Los Angeles, USA, leben soll. Darauf angesprochen sagte eine Sprecherin des Außenministeriums, dass sie „keine Informationen“ dazu habe.

Das Verschwinden von hohen Beamten, Prominenten und Geschäftsleuten kommt in China immer wieder vor. Zu den bekanntesten Fällen der vergangenen Jahre gehört der ehemalige chinesische Interpol-Chef Meng Hongwei, der 2018 auf einer Reise in China verschwand. Zwei Jahre später verurteilte ihn ein chinesisches Gericht wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu einer langen Haftstrafe. (dpa/dl)