Russischer Außenminister Lawrow zu Besuch in China eingetroffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in China eingetroffen. Wie sein Ministerium am Montagmorgen im Online-Dienst X mitteilte, landete Lawrow in Peking. Dort werde er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu einem „intensiven Austausch über drängende Themen“ treffen, hieß es in einer früheren Mitteilung des russischen Außenministeriums.

Genannt wurden die „ukrainische Krise und die Situation im asiatisch-pazifischen Raum“. Zudem werde es in den Gesprächen um „die bilaterale Kooperation und die Zusammenarbeit auf internationaler Bühne“ gehen.

Moskau und Peking sind intensive Handelspartner. So besuchten Lawrow und der russische Präsident Wladimir Putin im Oktober 2023 in Peking ein Forum zur Neuen Seidenstraße, ein großes Infrastruktur- und Handelsprojekt der chinesischen Regierung.

China nimmt eigenen Angaben zufolge eine neutrale Position im Ukraine-Konflikt ein und befürwortet offiziell eine politische Lösung zur Beilegung der Kämpfe. Im Krieg im Nahen Osten unterstützen beide Staaten mehr oder weniger offen die Seite der Palästinenser. (afp)