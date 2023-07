Scheidender Pentagon-Chef: Der nächste Krieg wird keinem jemals geführten Krieg ähneln

US-General Mark Milley sieht große Veränderungen für künftige Kriege und fordert ein Umdenken der Amerikaner. Was den Ukraine-Krieg angeht, sei dieser lange noch nicht zu Ende. Er geht von vielen Toten aus, und zwar in naher Zukunft.

Pentagon-Chef Mark Milley hat kürzlich seine Empfehlungen für künftige Kriege abgegeben. Demnach müssten sich US-Streitkräfte jetzt auf entscheidende Veränderungen in der Kriegsführung vorbereiten. Sie seien bedeutender als jemals in der Geschichte zuvor. Ein Krieg in Zukunft wäre anders als alles, was die Menschheit zuvor erlebt hat. Der US-General geht i…