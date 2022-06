Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj. Foto: Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Ukraine-Ticker.

10:25 Uhr: Aufrüstung: Litauen kauft 18 Haubitzen von Frankreich

Litauen kauft 18 Haubitzen von Frankreich. Die Haubitzen vom Typ Caesar Markt II würden Litauens Verteidigungskapazitäten „erheblich stärken“, erklärte der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas am Montag auf Twitter. Frankreich bestätigte die Kaufvereinbarung. Das Nato- und EU-Mitglied Litauen rüstet derzeit wegen des Krieges in der Ukraine sein Waffenarsenal auf. Die Regierung will ihr Verteidigungsbudget für das Jahr 2022 um weitere 300 Millionen Euro aufstocken.

9:20 Uhr: Selenskyj will auch die Krim zurückerobern

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj will nach eigenen Angaben auch die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim zurückerobern. Wenn die ukrainische Armee entsprechende Waffen erhalte, könne sie „das Territorium befreien“, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Video-Ansprache. Dies betreffe nicht nur die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk, sondern auch „Mariupol und die Krim“.

„Wir brauchen einfach genügend Waffen, um das alles sicherzustellen“, sagte der ukrainische Präsident. „Unsere Partner haben diese.“

Präsidentenberater Mychailo Podoljak listete am Montag Rüstungsgüter auf, die die ukrainische Armee benötige. Dazu zählten hunderte Haubitzen, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge.

Der Regionalgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, sagte am Montag dem Sender Radio Free Europe, die russische Armee habe die ukrainischen Truppen aus dem Zentrum von Sjewjerodonezk zurückgedrängt. „Sie haben alle Brücken zerstört, und in die Stadt zu kommen, ist nicht mehr möglich“, schilderte Hajdaj die Lage. „Evakuierungen sind auch nicht möglich.“

Die russische Armee kontrolliert nach Angaben des Gouverneurs 70 bis 80 Prozent der strategisch wichtigen Stadt. Sjewjerodonezk sei aber weder eingenommen noch eingekesselt, versicherte Hajdaj.

Eine Eroberung von Sjewjerodonezk würde der russischen Armee den Weg nach Slowjansk und in die Großstadt Kramatorsk öffnen. Russland will den gesamten Donbass unter seine Kontrolle bringen.

9:15 Uhr: Pro-russische Separatisten in Donezk melden vier Tote durch ukrainischen Beschuss

Pro-russische Separatisten in der Ostukraine haben mehrere Tote durch „massiven“ ukrainischen Beschuss der Stadt Donezk gemeldet. „Vier Menschen wurden getötet, darunter ein Kind, und 22 weitere Zivilisten wurden bei den Bombardements verletzt“, erklärten die Behörden der selbsternannten Volksrepublik Donezk am Montag. Die ukrainische Armee habe die Stadt „in einer beispiellosen Stärke, Intensität und Dauer“ beschossen.

Den Angaben zufolge gingen innerhalb von zwei Stunden „fast 300 Raketen und Artilleriegeschosse“ auf Donezk nieder. Mehrere Wohngebiete seien getroffen worden. Ein AFP-Reporter in der Stadt hatte dort am Montagmorgen fünf Explosionen gehört.

Der Donezker Separatistenführer Denis Puschilin warf den ukrainischen Truppen vor, mit der „Bombardierung von Wohngebieten“ „alle Grenzen überschritten“ zu haben. Es müssten nun „zusätzliche verbündete Kräfte, auch aus der Russischen Föderation, mobilisiert werden“, um Donezk zu verteidigen.

