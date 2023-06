Söldnerchef Prigoschin rebelliert – Moskau trifft Anti-Terror-Vorkehrungen

Jewgenij Prigoschin rief zum Widerstand auf und rückt mit seinen Wagner-Söldnern offenbar in Russland vor. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf Prigoschin einen Aufruf zum „Bürgerkrieg“ vor und forderte dessen Söldner auf, ihren Chef gefangenzunehmen.

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen dem russischen Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und der Militärführung in Moskau ist eskaliert: Kämpfer von Prigoschins Söldnertruppe Wagner marschierten nach dessen Worten in der Nacht zum Samstag von der Ukraine aus nach Russland ein, nachdem der Söldnerchef zum Aufstand gegen die Armeeführung in Moskau aufgerufen hatte. Dabei hätten seine Kämpfer einen Armeehubschrauber abgeschossen, meldete Prigoschin. In Moskau und mehreren russischen Regionen wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Der Chef der Söldnertruppe Wagner hat erklärt, dass er sich im Armeehauptquartier der südrussischen Stadt Rostow befindet und dass seine Söldner die Kontrolle über die dortigen Militäreinrichtungen übernommen haben. „Wir befinden uns im Hauptquartier (der Armee), es ist 7.30 Uhr (06.30 MESZ)“, sagte Prigoschin in einem am Samstag im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video. „Militärische Einrichtungen in Rostow, darunter ein Flugplatz, sind unter Kontrolle“, fügte er hinzu, während hinter ihm Männer in Uniform zu sehen sind.

Die an der russischen Offensive in der Ukraine beteiligten Militärflugzeuge würden „normal“ von dem Flugplatz abheben, um ihre Aufgaben zu erfüllen und kein Offizier sei von seinen Aufgaben entbunden worden, erklärte Prigoschin.

Prigoschin warf der russischen Armee erneut vor, bezüglich der Lage an der Front zu lügen. Zahlreiche eroberte Gebiete seien bereits „verloren gegangen“ und die russische Armee verliere täglich „bis zu 1000 Mann“, erklärte er.

Auf nachfolgendem Video ist Prigoschin auch im Gespräch mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Jewkurow und dem stellvertretenden Generalstabschef Alexejew zu sehen.

Wagner’s boss Yevgeny Prigozhin arrived at allegedly captured HQ of the Southern Military district in Rostov pic.twitter.com/J9ktspGFnm — Giorgi Revishvili (@revishvilig) June 24, 2023

Prigoschin warf russischem Verteidigungsminister Sergej Schoigu Raketenangriffe vor

Prigoschin hatte dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitagabend vorgeworfen, Raketenangriffe auf seine Truppen angeordnet zu haben, bei denen zahlreiche Wagner-Söldner getötet worden seien. Die russische Bevölkerung rief er auf, sich seinen Truppen anzuschließen: „Das Böse, das die Militärführung des Landes anrichtet, muss gestoppt werden.“

Seine Truppen würden „alles zerstören“, was sich ihnen in den Weg stelle, warnte der Söldnerführer: „Wir sind alle bereit zu sterben, alle 25.000. Denn wir sterben für das Vaterland, wir sterben für das russische Volk, das man von denen befreien muss, die die Zivilbevölkerung bombardieren.“

Putin auf dem Laufenden über „bewaffneten Aufstand“

Staatschef Wladimir Putin werde „ständig“ über die Situation auf dem Laufenden gehalten, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Agenturberichten. Die „notwendigen Schritte“ würden ergriffen. Die russische Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen „bewaffneten Aufstands“ auf. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB warf Prigoschin einen Aufruf zum „Bürgerkrieg“ vor und forderte dessen Söldner auf, ihren Chef gefangenzunehmen.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, in der Hauptstadt seien Anti-Terror-Vorkehrungen zur Stärkung der Sicherheit getroffen worden. Auch die Behörden in der südrussischen Grenzregion Rostow und der Region Lipezk südlich von Moskau meldeten verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Rostows Gouverneur Wassili Golubew rief die Einwohner auf, Ruhe zu bewahren und ihre Häuser nicht zu verlassen.

Die US-Regierung beobachtete die Entwicklungen nach Angaben eines Sprechers aufmerksam. „Wir verfolgen die Lage und werden uns mit Alliierten und Partnern über diese Entwicklungen abstimmen“, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden sei informiert.

Die rivalisierenden russischen Truppen seien dabei, „sich im Kampf um Macht und Geld gegenseitig zu zerfleischen“, kommentierte der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow.

Kreml-Kritiker ruft zur Unterstützung Prigoschins auf

Der bekannte russische Regierungskritiker Michail Chodorkowski rief die Russen derweil auf, Prigoschin in seinem Kampf gegen die Armeeführung zu unterstützen. „Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen“, schrieb der Kreml-Kritiker in der Nacht zum Samstag in Onlinemedien. „Selbst der Teufel“ verdiene Unterstützung, wenn er gegen „dieses Regime“ kämpfe. „Und Ja – dies ist erst der Anfang“, schrieb der im Exil lebende Chodorkowski.

Die zu einem beträchtlichen Teil aus russischen Gefängnissen rekrutierten Wagner-Söldner spielten in den vergangenen Monaten vor allem bei dem langwierigen und verlustreichen Kampf um die Stadt Bachmut in der ostukrainischen Region eine wichtige Rolle.

Gleichzeitig entwickelte sich Söldner-Chef Prigoschin – frustriert über Nachschubprobleme und nach seinen Angaben mangelnde Unterstützung durch Moskau – zu einem der vehementesten Kritiker der militärischen Führung Russlands. Immer wieder attackierte er Verteidigungsminister Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. (afp/il