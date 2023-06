Streaming-Dienste löschen Freiheitssong für Hongkong von ihren Plattformen

Das Justizministerium Hongkongs will den Song „Glory to Hong Kong“ verbieten lassen. Das Urteil steht zwar noch aus, dennoch ist das Werk nicht mehr verfügbar.

Die Streaming-Dienste Apple Music, iTunes und Spotify haben den prodemokratischen Song „Glory to Hong Kong“ aus ihrem Angebot entfernt, nachdem das Justizministerium von Hongkong mit einer einstweiligen Verfügung gegen ein Verbot des Werkes vorgegangen war. Die Musikanbieter reagierten somit bereits, obwohl ein Urteil noch aussteht, wie die amerikanische Epoch Times berichtet.

Lied mit „aufrührerischer Absicht“

Die einstweilige Verfügung beantragte das Ministerium (DOJ) am 5. Juni 2023. In der Begründung für ein Verbot heißt es, dass das Lied „eine aufrührerische Absicht“ enthalte, „mit der Nationalhymne verwechselt“ werde und „die Absicht habe, die Nationalhymne zu beleidigen“.

Am 12. Juni verlangte das Gericht eine Klärung der Identität der Angeklagten und vertagte die Anhörung auf den 21. Juli. Doch zwischenzeitlich haben die genannten Streaming-Plattformen auch ohne Urteil bereits mehrere Versionen des Songs entfernt.

Nachdem das Justizministerium die gerichtliche Verfügung eingereicht hatte, belegte „Glory to Hongkong“ zwei Tage später acht Plätze in den iTunes-Popmusik-Charts. Am selben Tag hatten verschiedene Versionen des Liedes den gesamten iTunes-Markt erobert.

Am 14. Juni waren mehrere Versionen des Liedes bereits entfernt. Lediglich eine von der Band Chairman gesungene taiwanische Version war weiterhin auf Apple Music und iTunes verfügbar. Die taiwanische Musikplattform KKBOX bot zu diesem Zeitpunkt noch verschiedene Versionen des Liedes an. Benutzer, die „Glory to Hong Kong“ bereits gekauft und heruntergeladen haben, können es weiterhin anhören.

Hongkonger Regierung wollte auch Algorithmen bei Google beeinflussen

Am Tag darauf veröffentlichten der Komponist und das ursprüngliche Kompositionsteam von „Glory to Hong Kong“, DGXMUSIC, auf ihrer Facebook-Seite, dass sie „mit einigen technischen Problemen zu kämpfen haben, die nichts mit der Streaming-Plattform zu tun haben“.

„Glory to Hong Kong“ ist ein weit verbreitetes Lied der Anti-Auslieferungsgesetz-Bewegung 2019 in Hongkong. Das Lied erscheint als Top-Antwort bei Google-Suchanfragen nach der Nationalhymne Hongkongs, zusätzlich zur Nationalhymne Chinas. Im Dezember 2022 forderte die Regierung von Hongkong Google dazu auf, das organische Suchranking des Liedes durch Chinas Nationalhymne zu ersetzen. Das lehnte Google jedoch ab.