Trump-Anwälte gewinnen im Rechtsstreit gegen Pornodarstellerin Daniels

An demselben Tag, an dem Trump in New York vor Gericht stand, hat Ex-Pornostar Stormy Daniels in den USA in einem anderen Prozess gegen den Ex-Präsidenten verloren. Daniels muss Donald Trump knapp 122.000 Dollar Anwaltskosten erstatten.

