Ukrainische Soldaten finden Überreste von Wehrmachts-Soldaten

Ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte steht in einem Graben. Foto: ---/Ukrinform/dpa

In der Ukraine werden massiv neue Stellungen angelegt, dabei finden sich auch Überreste deutscher Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg an.

Ukrainische Soldaten haben in der Ukraine beim Ausheben von Schützengräben Überreste deutscher Wehrmachtssoldaten entdeckt. Das sagte der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In zwei Fällen sei es gelungen, die Gefallenen zu identifizieren und Angehörige beziehungsweise Nachfahren zu verständigen.

Insgesamt wurden demnach in der Ukraine im vergangenen Jahr Überreste von 1.700 ehemaligen deutschen Soldaten gesichert. In Russland seien Überreste von mehr als 5.000 Deutschen gefunden worden. Wegen des Ruhens der offiziellen Kontakte nach Moskau seien diese allerdings nicht mehr so feierlich wie früher bestattet worden, sondern eher im Stillen. (afp)