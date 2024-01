Ausland Zivilprozess in New York

Urteil: Trump muss 83 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss 83,3 Millionen Dollar Schadensersatz an die Autorin und Pornodarstellerin Elizabeth Jean Carroll zahlen. Das entschied ein Geschworenengericht am Freitag in New York.