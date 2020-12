US-Corona-Experte: Kinder sollen alsbald und ohne Impfung wieder zur Schule gehen

Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

In den USA plädiert ein Kinderarzt und Corona-Experte dafür, die Kinder auch ohne Impfung so schnell wie möglich wieder in die Schule zu schicken. Ein Ansteckungsrisiko sei dort gering.

Laut Kinderarzt Brett Giroir, einem führenden Mitglied der Coronavirus Task Force des Weißen Hauses, müssen Kinder in den USA nicht gegen COVID-19 geimpft werden, um den Unterricht in den Schulen sicher wieder aufzunehmen.

Giroir sagte gegenüber „Fox News“ am Sonntag, dass aktuelle Daten zeigen, dass es „sicher und sehr wichtig ist, Kinder wieder in die Schule zu bringen, noch bevor sie geimpft sind.“

Er fügte hinzu: „Es ist lebenswichtig für ihre Gesundheit, dass sie so schnell wie möglich wieder körperlich anwesend sind.“

Giroir zitierte einen aktuellen Morbidity and Mortality Weekly Report [MMWR; Krankheits- und Sterblichkeitsbericht] des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der besagt, dass Schulen kein signifikanter Ort der COVID-19-Übertragung bei Kindern sind.

Der MMWR-Bericht, der am 18. Dezember veröffentlicht wurde, stellte fest, dass „enger Kontakt mit Personen mit COVID-19 und Zusammenkünfte mit Personen außerhalb des Haushalts sowie das Fehlen einer konsequenten Benutzung von Masken in der Schule mit einer SARS-CoV-2-Infektion assoziiert waren, während der Besuch einer Schule oder Kinderbetreuung nicht mit dem Erhalt positiver SARS-CoV-2-Testergebnisse assoziiert war.“

Keine Daten, ob Impfstoff für Kinder sicher ist

„Es gibt Daten über Daten über Daten, dass Kinder wieder sicher in die Schule gehen können“, sagte Giroir. Er fügte hinzu, dass es derzeit noch keine Daten gibt, die zeigen, dass der Impfstoff von Pfizer für Kinder unter 16 Jahren und der Moderna-Impfstoff für Kinder unter 18 Jahren sicher ist. Er sagte, solche Daten seien in Bearbeitung.

Wenn die Verbreitung des Virus nach der Weihnachtszeit zurückgehe, sei es seiner Aussage nach für Kinder noch sicherer, wieder zur Schule zu gehen.

Bisher könne man noch nicht sagen, ob die vermehrte Reisetätigkeit über die Feiertage zu einem Anstieg der Infektionen führen wird.

„Es hängt wirklich davon ab, was die Reisenden tun, wenn sie dort ankommen, wo sie hingehen“, sagte der Admiral.

Gemischtes Bild über Thanksgiving

„Wir wissen, dass der eigentliche physische Akt des Reisens in Flugzeugen zum Beispiel aufgrund der Luftreinigungssysteme ziemlich sicher sein kann“, fuhr er fort. „Worüber wir uns wirklich Sorgen machen, ist die Vermischung der verschiedenen Luftblasen, sobald man am Zielort angekommen ist.“ Über Thanksgiving habe man ein gemischtes Bild gesehen. Im Mittleren Westen und in den nördlichen Ebenen seien die Fälle trotz der vielen Reisen weiter zurückgegangen.

Seiner Meinung nach ist der wichtigste Faktor für die Virusübertragung, wie vorsichtig die Amerikaner bei der Einhaltung von Gesundheitsvorkehrungen sind.

„Ich ermutige die Leute wirklich, die CDC-Richtlinien zu befolgen. Machen Sie Ihre Familientreffen klein und sicher, schützen Sie die Älteren und wir können das durchstehen“, so Giroir. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)