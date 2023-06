34. Jahrestag des Tiananmen-Massakers: Vier Festnahmen am Vorabend in Hongkong

Zehntausende von Studenten versammeln sich am 15. Mai 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking, um mehr Demokratie und Freiheit in China zu fordern. Die Studenten begannen den Hungerstreik am 13. Mai 1989, zwei Tage vor dem Staatsbesuch des damaligen sowjetischen Führers Michail Gorbatschow. Da sie wussten, dass die Begrüßungszeremonie für Gorbatschow auf dem Platz stattfinden sollte, wollten die Studentenführer den Hungerstreik nutzen, um die Regierung zur Erfüllung ihrer Forderungen zu zwingen. Foto: TOSHIO SAKAI/AFP via Getty Images

Am Vorabend des 34. Jahrestags der blutigen Niederschlagung der Demokratie-Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz sind in Hongkong vier Menschen festgenommen worden.

Die Festnahmen erfolgten wegen „ungebührlichen Verhaltens an einem öffentlichen Ort“ und „aufrührerischer Handlungen“, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vier weitere Menschen wurden demnach festgenommen, um die Ermittlungen zu unterstützen.

Die Niederschlagung der Tiananmen-Proteste jährt sich am Sonntag zum 34. Mal. In China sind alle Gedenkveranstaltungen verboten. Das Verbot gilt auch in der Sonderverwaltungszone Hongkong, wo in früheren Jahren Mahnwachen am Jahrestag von Tiananmen abgehalten worden waren.

Die chinesische Armee war in der Nacht zum 4. Juni 1989 mit Panzern gegen Studentinnen und Studenten vorgegangen, die auf dem Tiananmen-Platz für mehr Demokratie demonstrierten. Hunderte, nach einigen Schätzungen sogar mehr als tausend Menschen, wurden getötet.

In der US-Metropole New York hatten Teilnehmer der damaligen Proteste in Peking am Freitag ein Museum eröffnet, das an die „demokratischen Träume des chinesischen Volkes“ erinnern soll.

Angesichts „der Bedrohung der menschlichen Zivilisation durch das Xi Jinping-Regime (…) sollten wir uns an das Jahr 1989 erinnern“, sagte Wang Dan, der Gründer des Museums und einer der Anführer der Tiananmen-Proteste, mit Blick auf Chinas derzeitigen Staatschef, der im vergangenen Jahr seine Macht durch eine historische dritte Amtszeit zementiert hat.(afp)