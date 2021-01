Vor Bidens Amtseinführung: Kamala Harris reicht ihren Rücktritt im Senat ein

Kamala Harris hat ihren Rücktritt im Senat eingereicht. Demokraten im Repräsentantenhaus räumten indes ein, dass sie zukünftig eine "bedeutende Rolle" spielen wird.

Die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris hat am heutigen Montag ihren Rücktritt von ihrem Sitz im Senat eingereicht.

„Während ich aus dem Senat zurücktrete, bereite ich mich darauf vor, einen Eid abzulegen, der mich zur Vorsitzenden des Senats machen würde“, schrieb Harris in ihrem Rücktrittsschreiben. „Wie der Senator und ehemalige Vizepräsident Walter Mondale einst betonte, ist die Vizepräsidentschaft das einzige Amt in unserer Regierung, das ’sowohl zur Exekutive als auch zur Legislative gehört.‘ Eine Verantwortung, die mit einer gleichen Anzahl von Demokraten und Republikanern im Senat noch größer wird“, fügte sie hinzu.

Die kalifornische Demokratin sagte, dass sie zwar ihre Macht als Schiedsrichterin im Senat nutzen wird, aber hofft, dass sie dies nicht tun muss.

Harris merkte an, dass seit der Gründung der Vereinigten Staaten „nur 268 Stimmen von einem Vizepräsidenten abgegeben wurden, die bei Stimmengleichheit den Ausschlag gaben. Ich beabsichtige, unermüdlich als Ihr Vizepräsident zu arbeiten, einschließlich, wenn nötig, die Erfüllung dieser verfassungsmäßigen Pflicht.“

Beamte aus Bidens-Übergangsteam gaben an, dass Harris eine Rolle in Bidens Agenda spielen wird.

Symone Sanders, Harris‘ Hauptsprecherin, sagte gegenüber Nachrichtenagenturen, dass, obwohl es nicht klar ist, was ihre Rolle sein wird, sie eine Stimme in allen Aspekten von Bidens Politik hat.

„Es gibt Themen, bei denen Biden sie speziell darum bittet, sich für sie einzusetzen, aber ansonsten sitzt sie bei allem mit am Tisch, ist an allem beteiligt, gibt Input und Feedback und ist ein unterstützender Partner für ihn in allen Bereichen“, sagte Sanders am vergangenen Wochenende gegenüber The Associated Press.

„Sie hat eine Stimme in all diesen Bereichen. Sie hat eine Meinung in all diesen Bereichen“, fügte Sanders hinzu und bezog sich dabei auf vier Prioritäten, darunter die US-Wirtschaft, die Corona-Pandemie und mehr. „Und es wird wahrscheinlich zu einem Punkt kommen, an dem sie sich auf einige der Bereiche spezifischer konzentriert“, sagte Sanders. „Aber im Moment denke ich, dass das, womit wir in diesem Land konfrontiert sind, so groß ist, dass es alle Hände an Deck braucht.“

Repräsentant Jim Clyburn (D-S.C.), die Nr. 2 der Demokraten im Repräsentantenhaus, räumte ein, dass Harris eine bedeutende Rolle spielen wird. „Es wird eine Menge Gewicht auf diesen Schultern liegen“, sagte er AP.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hatte den kalifornischen Staatssekretär Alex Padilla, einen Demokraten, ausgewählt, um Harris‘ Amtszeit, die normalerweise im Jahr 2022 aufhört, zu beenden. Padilla bestätigte den Vorgang am Sonntagabend. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)